Třetí nejlepší Chardonnay na světě vyrábí v jihomoravském Krumvíři

Ještě cennější je ovšem fakt, že Valihrach drží svoje Chardonnay na světové špičce dlouhodobě. Za posledních osm let se v soutěži šestkrát umístil v nejlepší desítce. Konkurence je přitom obrovská.

„Ještě teď tomu nemohu uvěřit. Jsem moc rád, že jsme nezklamali v konkurenci Ameriky, Itálie, Nového Zélandu a další téměř čtyřicítky zemí. Moc si vážím toho, že v dnešní době vidím na předních pozicích českou vlajku,“ raduje se Josef Valihrach. Do soutěže letos poslal sladké víno ročníku 2008, na mladší totiž příliš nesází.

„Mladá vína ven moc nepouštíme. Necháváme je ležet a zdá se, že se to vyplácí,“ povídá krumvířský vinař, který ale i přes veškeré úspěchy přistupuje ke svému umění hodně sebekriticky. „Kolikrát přijdu do sklepa a nic se mi tam nelíbí,“ směje se.

I když jeho oblíbenou odrůdou je Sauvignon, na Chardonnay vsadil už před téměř dvaceti lety. „Do té doby se tady moc nevysazovalo. Nám začalo poprvé plodit v roce 2004 a zakrátko už sbíralo první úspěchy,“ vysvětluje. Medaile přivezlo ze soutěží v Bruselu i v San Franciscu, z Francie pak opakovaně. V roce 2014 tam dokonce dobylo absolutní vítězství.

Nejprodávanější odrůda

Mezi bílými víny je právě Chardonnay vůbec nejprodávanější odrůdou na světě. „I proto je prestiž soutěže této odrůdy velká. Chardonnay du Monde je navíc nejstarší soutěží jedné odrůdy na světě. Koná se už čtvrt století,“ popisuje.

O tom, jaký zvuk mezi vinaři má, svědčí i fakt, že na ni jezdí hodnotitelé z celého světa na vlastní náklady, nikoli za peníze pořadatele. A považují to za čest. Do soutěže navíc organizátoři nepustí více než tisíc vzorků vín z celého světa. Letos v Burgundsku celkem 300 porotců hodnotilo 679 vín z 39 zemí. Před Valihracha se dostali jen Kanaďané, naopak slavná francouzská vína skončila až v poli za ním.

Pro vinaře je úspěch v tak prestižní soutěži reklamou k nezaplacení. Kdyby Valihrach chtěl, mohl by všechny lahve s oceněným vínem prodat takřka okamžitě. „Člověk ale musí brzdit. Když jsme vyhráli první místo, hned se ozval zákazník, který by koupil deset tisíc lahví. Ale já jsem toho názoru, že víno se má dostat mezi co nejvíce lidí,“ razí dál své krédo Valihrach, trojnásobný držitel ocenění Vinař roku České republiky.