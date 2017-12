Chinaski hráli v Brně naposledy ve starém složení, hity provázel aplaus

Fanoušci si poslední okamžiky točili na mobily a pohupovali se v rytmu písní, které často zpívali s hudebníky. Vyslechnout si mohli hity jako 1. signální, Tabáček, 1970, Víno, Není nám do pláče, Každý ráno, Vrchlabí nebo Slovenský klín.

Výtěžek zhruba milion korun půjde na pomoc onkologicky nemocným dětem. „Můžeme udělat dětem lepší Vánoce,“ prohlásil po úvodní písni zpěvák Michal Malátný.

Kapela se vzdala honoráře stejně jako zvukaři, lidé z techniky, vedení Sonocentra i společnost, která prodávala lístky.

„Máme s kapelou za sebou úspěšné vyprodané turné v arénách. Bylo největší v naší historii. Řekli jsme si, že právě teď je správná chvíle pomoci těm, kteří to potřebují,“ uvedl Malátný.

Sonocentrum pojme 1100 lidí a bylo zaplněné. Na pódiu se objevila i slovenská zpěvačka Magdalena Králová, která s Chinaski nazpívala Slovenský klín. Zůstala i na songy Vakuum nebo Propan s butanem. V závěru koncertu vystoupila Ewa Farna s písní Vánoce na míru.

Potřebujeme kapelu dělat jinak, říká Malátný

V kapele Chinaski zůstane Malátný a kytarista František Táborský. Opustí ji trumpetista Petr Kužvart, saxofonista Štěpán Škoch, baskytarista Ondřej Škoch a bubeník Ota Petřina. Oficiálně uváděným důvodem je ztráta „vnitřní chemie“.

Malátný už dříve zdůraznil, že se kapela nerozchází ve zlém a že Chinaski rozhodně nekončí. „Jen jsme si uvědomili, že teď potřebujeme kapelu dělat jinak, a chceme to zkusit zažít ještě jednou s novými lidmi,“ oznámili Malátný a Táborský. Odcházející členové to viděli jinak, jak řekli iDNES.cz v pořadu Za scénou (viz článek Vyhazov z Chinaski byl šok, ztratil jsem kamarády i práci)

Poprocková skupina Chinaski, dvojnásobně oceněná cenou Anděl udělovanou Akademií populární hudby, patří ke komerčně nejúspěšnějším formacím české hudební scény. Za prodej svých nahrávek získali několik zlatých desek.

Více než desetitisícový prodej alba Rockfield z roku 2014 jim vynesl platinovou desku. Co do počtu rozhlasových hitů jsou Chinaski v posledních letech mezi skupinami českou jedničkou.