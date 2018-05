Dochází nám trpělivost, říká čínský vyjednavač o lázních v Pasohlávkách

„Pokud nepadne rozhodnutí do několika měsíců, je možné, že svoji investici přesuneme jinam,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES Edward Jie Xu, generální ředitel české pobočky RiseSun.

Byli jste zklamaní, když krajští zastupitelé letos v lednu nakonec rozhodli, že nezaloží společnou firmu s RiseSun?

Budu mluvit otevřeně, je to pro nás velice smutné, ale zklamání ne. Kvůli tomuto projektu nás oslovila přímo provincie Hebei, protože jsme tam největší privátní firma svého druhu a chystali jsme expanzi mimo Čínu. A provincie má s Jihomoravským krajem podepsanou smlouvu o spolupráci.

Kdyby se jednání opět protáhla, máte nějaký termín, kdy se začnete rozhlížet jinde?

Pokud by se rozhodnutí o stavbě opět odsunulo, třeba až na příští rok, tak už si nejsem naší pozicí jistý. Musel bych se obrátit na mateřskou společnost a zeptat se na další postup. Pak už rozhodnou oni, zda z projektu neodstoupíme. Ale z našeho pohledu už ztrácíme trpělivost, protože tu o lázeňském rezortu vyjednáváme třetí rok.

Je to váš jediný projekt v Česku?

Ne, máme další v Praze, kde vyjednáváme se soukromou firmou o vědeckotechnologickém parku - i ve spolupráci s univerzitami. A v dubnu jsme uzavřeli memorandum s rakouskou společností z turistického oboru. Byli u toho premiér Sebastian Kurz a prezident Alexander Van der Bellen, kteří mi řekli: „Pojďte k nám investovat, bez dalších podmínek.“ Nechceme jen nakupovat akvizice, ale budovat společný podnik s firmami, které oboru rozumí.

A jsou to stejně obrovské projekty jako v Pasohlávkách?

Promiňte, ale pro nás nejsou Pasohlávky obrovský projekt. Působíme ve více sektorech, nejen v lázeňství, protože tam je důležitá lokalita. A ty si dost vybíráme. Pasohlávky mají výhodu v pěkném okolí a léčebné vodě.

Lidé se bojí, že investoři sliby nesplní, zní z Thermalu Martin Itterheim, šéf představenstva Thermal Pasohlávky, je i přes průtahy v jednání přesvědčený, že se nakonec podaří dvoumiliardové lázně s čínským investorem RiseSun postavit. „Obec Pasohlávky je ale hodně nedůvěřivá. Lidé mají strach, že investoři nebudou respektovat územní plán. Proto radnice chce do kupní smlouvy implementovat velmi přísné sankce za její porušení. Snažíme se vymyslet takové podmínky, aby je akceptovala obec i investor,“ uvedl Itterheim. V akciové firmě, která má vybudování lázní na starost, drží třetinu Pasohlávky a dvě třetiny Jihomoravský kraj. Podle Itterheima teď obec dostala návrh podmínek, k nimž se má vyjádřit. „Když dojdeme ke kompromisu, můžeme 1. července otevřít veřejné nabídkové řízení na prodej pozemků na lázeňském poloostrově,“ podotkl Itterheim s tím, že doufá v souhlas zastupitelů. Pokud by se to však nepovedlo, je podle něj jednodušší, aby se akcionáři Thermalu rozešli, tedy aby si obec a kraj společnost rozdělily. „Kdyby se nepodařilo dohodu uzavřít, uvažoval bych i já o odstoupení z firmy, protože by moje působení nebylo úspěšné,“ uzavřel Itterheim. Starostka obce Martina Dominová (Moravané) ani místostarostka Alena Mandáková ve čtvrtek nezvedaly telefon. Už v lednu ale Dominová prohlásila, že podmínky pro koupi pozemků jsou přísné. „Myslíme si, že by měly být nastavené tak, aby se tam nevybudovalo něco jiného než lázně,“ řekla.

Pokud ale máte dvě miliardy korun na stavbu lázní, pak přece máte termín i na jejich utracení. Když se projekt nepodaří uskutečnit včas, znamená to, že ten balík peněz přesunete jinam?

Zaprvé jsme založili českou akciovou společnost, takže nemůžeme jen tak koupit letenky, sbalit se a odjet, kdyby Pasohlávky nevyšly. Je tu rozjetý nějaký proces. Toto je náš první projekt v Česku a bereme ho velice vážně, ale samozřejmě že se díváme i po dalších obchodních příležitostech.

Takže pokud nepadne rozhodnutí do několika měsíců, sbalíte peníze určené na největší investici na jižní Moravě a odejdete?

Je to možné.

Je podle vašich zkušeností tříleté vyjednávání o takovém projektu standardní doba?

Pro mě je to skutečně nejvíc nemilé vyjednávání, co jsem zažil. Absolvovali jsme řadu diskuzí a výměn názorů, měnili se i lidé, se kterými jsme jednali, ale reálně se nic neděje. Jinde problém nemáme.

Není pozice RiseSun složitá také v tom, že pokud máte pověření přímo od vlády provincie Hebei, tak musíte mít výsledky?

Politika v tom tvoří tak dvacet procent, ve zbytku jde o náš privátní byznys. Pokud selžeme v Pasohlávkách, přesuneme se třeba do Prahy nebo jinam. Vláda province Hebei nám tento projekt doporučila, náš záměr však není naplňovat politické, ale obchodní cíle.

Takže byznys je víc než politika?

Není to zakázka placená vládou, ale její doporučení zúčastnit se tohoto projektu. Podporujeme sice iniciativu One Belt One Road (nová hedvábná stezka, globální obchodní expanze podporovaná přímo čínskou vládou, pozn. red.) a rádi se na ní budeme podílet, ale nemáme z ní žádné peníze. Všechen kapitál patří pouze naší společnosti. Vliv politiky na naši firmu je ten, že guvernér Hebei nás požádal, zda můžeme naše aktivity v Česku přesměrovat a spojit se s Jihomoravským krajem. Takže jsme si udělali analýzu trhu a vyšlo z ní, že projekt lázní v Pasohlávkách je dobrý. Ale pokud patří pozemky kraji a obci, v tu chvíli musíme informovat vládu naší provincie.

Nabídku na koupi pozemků jste už dali?

Jsme připravení, stále však není vyhlášený tendr. Velice si ceníme podpory kraje, ale obec Pasohlávky pořád přidává další podmínky a stávající mění. A dozvídáme se to jen neoficiálně. Požadavky se mění stejně jako české počasí. Takže nevíme, co bychom teď mohli nabídnout.

Problém je tedy v požadavcích vedení Pasohlávek?

To nevíme. Chceme hlavně jednat s někým, kdo nám vyjde vstříc a nebude k nám nevraživý či nedůvěřivý. Nebudeme s nikým bojovat, ale můžeme jít někam, kde se k nám budou chovat slušně. Zastupitelům jsem opakoval, že nám velmi záleží na dobrých vztazích, ochraně přírody a krajiny. Víte, nevstoupím do byznysového manželství s někým, kdo mě nemá rád, protože to nemůže fungovat. Jestli si má partnerka bude myslet, že jdu stavět kasino a čínské město, tak je to předem určené k neúspěchu kvůli nedůvěře.

A ta ze strany obce panuje?

Dvakrát jsme řešili podmínky Pasohlávek a shodli se i na smluvním řešení a garancích. Takže pokud jdou v obci nějaké fámy tohoto typu, musí být uměle živené. Bavili jsme se o tom, že můžeme vybudovat čističku odpadních vod, o slevových kartách do lázeňského rezortu pro místní lidi a o pracovních příležitostech. Nebo že do obce přesuneme sídlo firmy, aby měla z našeho podnikání daňové příjmy. V současné době ale nejsou podmínky vůbec jasné, a tak ani naše centrála nemůže nic takového rozhodnout.

Máte pro to nějaké vysvětlení?

Popíšu vám svůj pocit. Je to, jako bych si chtěl vzít holku z jižní Moravy a její rodiče a všichni okolo mi pořád říkali: „Jsi špatný, ublížíš jí.“ A dávají mi pořád nové podmínky. Já je plním, ale nemá to žádný výsledek. Jak se mám potom cítit? Kdyby byla na světě jediná, tak na ni budu čekat. Ale vzhledem k tomu, že jich je víc, uvažuji, že se podívám po jiné, i když ji miluji. Nakonec to vypadá tak, že kdybych si chtěl vzít ženu z Prahy, tak budeme mít letos i dítě. Ale já jsem se doteď neoženil. Takže my říkáme: Sdělte nám vaše podmínky a my s nimi budeme souhlasit, nebo ne. Ale řekněte nám je. Do dneška nejsou stanovené, protože se pořád mění. Musíme se něčeho dobrat, protože na lázeňském poloostrově roste zatím jen tráva.

Nemůže být problémem i strach místních lidí z toho, že malou obec zaplaví turisté z Číny?

To není vůbec téma. Podívejte se, jak fungují turistické trasy v České republice. Většina jich je v Praze a okolí. Náš byznysmodel v Jihomoravském kraji stojí na turistech z Rakouska, Německa, Nizozemí, Česka a Slovenska. To jsou data, na kterých musíme tržně stavět. Takže jsme zástupcům Thermalu vysvětlovali, že není možné dovážet sem nějaké velké množství Číňanů. Podle našich plánů by jich mělo být kolem pěti procent z celkové klientely. Neradi bychom, aby nás někdo posuzoval jinými standardy jen proto, že máme čínský obličej, protože odvádíme daně zde a řídíme se českými zákony.

