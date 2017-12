Policie obvinila tři cizince, kteří před klubem v Brně útočili nožem

Konflikt se stal v sobotu brzy ráno před známým klubem Caribic v centru Brna. Podle policie šlo nejprve o verbální rozepři několika lidí, která přerostla v napadení nožem. Dva muži ve věku 31 a 32 let při něm utrpěli zranění.

„Jednalo se o lehká poranění v oblasti hlavy. Po ošetření byli převezeni do Vojenské nemocnice na chirurgickou ambulanci,“ oznámila mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková.

Policisté se mezitím pustili do pátrací akce. „Na Moravském náměstí dohledali čtyři podezřelé muže, kteří odpovídali popisu útočníků,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Útočníci jsou podle policejních informací cizinci. Proti třem z nich policie zahájila trestní stíhání.

„Dva muži ve věku 24 a 30 let jsou obviněni z přečinu výtržnictví a může jim hrozit až dvouleté vězení. Hlavním aktérem je jednatřicetiletý muž, který nyní čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Je stíhán vazebně a za jeho jednání mu může hrozit až desetiletý pobyt za mřížemi,“ přiblížila Cejnková.

Obvinění žijí v Česku už delší dobu

O incidentu na svém Facebooku informovalo brněnské hnutí Slušní lidé (podrobnosti o hnutí v článku Kdo stojí za hnutím Slušní lidé? „Zlí hoši“ s kontroverzní pověstí), které útočníky označilo za Araby, z nichž někteří jsou umístěni v zařízení pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí.

Vedení uprchlických zařízení to odmítá. „Musíme se důrazně ohradit proti tomu, aby byl incident spojován s našimi klienty. Nejedná se o žadatele o azyl, kteří jsou ubytováni v azylovém zařízení Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra,“ uvedl Jan Piroch ze Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra.

Podle informací iDNES.cz žijí všichni obvinění v České republice už delší dobu a hovoří česky. „Všichni na našem území pobývají legálně,“ podotkla Cejnková.

Blíže však totožnost obviněných komentovat odmítla. „Přibližovat národnost ani blíže identifikovat podezřelé ze zákona nesmíme. Není to ani předmětem případu. Jde o to, co se stalo, co udělali a za co mají sděleno obvinění,“ řekla Cejnková.