Cestovka se stížností neuspěla, za nehodu v Chorvatsku pozůstalým zaplatí

Nehoda se stala v červnu 2012 ve středním Chorvatsku na dálnici A1 u tunelu Krpani. Řidič najel do svodidel a konstrukce s dopravním značením. Nehoda si vyžádala celkem osm obětí a 40 lidí se při ní zranilo. Miliony korun už v minulosti vyplatila zraněným a pozůstalým pojišťovna.

Rodině, která při nehodě přišla o babičku s vnučkou, přiznal původně Městský soud v Brně v červnu 2016 pět milionů korun. Peníze měla vyplatit cestovní kancelář a přepravní společnost, a to „společně a nerozdílně“. Rodina ale později vzala žalobu proti přepravní společnosti zpět, odvolací Krajský soud v Brně tak vůči ní řízení zastavil a zabýval se jen nárokem uplatněným proti cestovní kanceláři.

Odvolací krajský soud nakonec dospěl k závěru, že náhrada nemajetkové újmy není vyčíslená správně. Zdůraznil, že každá dopravní nehoda, při níž někdo zemře, je tragédií, jejíž následky mívají výrazný dopad do osobního a rodinného života blízkých pozůstalých. Nelze však co do intenzity následků srovnávat újmu spojenou se smrtí dítěte a člověka důchodového věku. Krajský soud proto odškodnění snížil na 3,24 milionu korun.

Cestovní kancelář se ještě obrátila na Nejvyšší soud, který ovšem její dovolání stručným usnesením odmítl kvůli tomu, že firma dostatečně nevymezila důvody dovolání a nenastolila žádnou zásadní právní otázku. Podle ústavních soudců Nejvyšší soud při odmítnutí dovolání nechyboval.

„Nelze konstatovat, že by Nejvyšší soud svým postupem zasáhl do základních práv stěžovatelky (Atlas Adria) a odepřel jí tak svévolně soudní ochranu,“ stojí v usnesení.