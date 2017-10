ČSSD musí najít českého Fica, míní Škromach. Pomoc nabízí také Hašek

Všichni se shodují na tom, že by ČSSD měla projít sebereflexí a že to bude stát stranické posty. Pomoc přitom straně nabízejí i lidé, kteří z jejího vedení před časem zmizeli, například bývalý senátor Zdeněk Škromach.

Hovoří se dokonce o možném návratu Haškova křídla, které po neúspěchu takzvaného Lánského puče před čtyřmi lety postupně mizelo ze scény.

Podle předsedy jihomoravské ČSSD Romana Hanáka výsledek voleb jasně ukazuje na soumrak klasických demokratických stran. „Ke slovu se dostávají populistická uskupení, která mají jednoduchá sdělení a lidé jim lépe rozumí,“ poznamenal Hanák.

Přiznává i to, že debakl ČSSD bude mít personální dozvuk. A to na úrovni vedení, ale možná i kraje.

„Tuhle situaci zažila před pár lety ODS, která se také musela odrazit ode dna, a teď to čeká nás. Pan Chovanec už ohlásil mimořádný sjezd a teď na podzim nás čekají krajské konference, kde se budou volit nová vedení. Jsme demokratická strana, navržen můžu být, zvolen být nemusím,“ dodal Hanák.

Poslanecký nováček Roman Onderka vidí problém i v tom, že zmizely názorové proudy. „Zlikvidovali jsme je a přišli o jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, o Jeronýma Tejce a Michala Haška a jejich příznivce a také jsme si lhali do kapsy a postupně prohrávané volby prezentovali jako v podstatě úspěch. I teď slyším z vedení, že jsme dostali políček. Já si myslím, že to je debakl,“ popsal Onderka.

Je pro to, aby celé vedení nabídlo rezignaci a mimořádný sjezd ukázal, s kým půjde strana dál.

Hanák pro radikální řešení není. „Rozhodně ale musíme začít konat, protože jsou před námi komunální volby,“ doplnil.

Na „výprask“ sociálních demokratů už reagovali bývalí členové vedení strany a nabídli pomoc. „Jsem z toho smutný. ČSSD musí najít českého Roberta Fica, s jehož hledáním jí chci pomoci. Zaslouží si to,“ nechal se slyšet bývalý senátor Zdeněk Škromach.

A nabídl se i exhejtman Michal Hašek. „Pokud bude ČSSD stát o moje zkušenosti, rád jí pomohu i jako řadový člen,“ uvedl.

Podle něj by měla ČSSD hledat chybu u sebe, ne u voličů. „Buď to ČSSD pochopí, přijme a projde restartem, nebo ji čeká osud polské levice, která je nyní okrajovou mimoparlamentní stranou. To si ale nepřeji, proto chci pomoci,“ vysvětlil Hašek.

Ke kritice se přidal i končící jihomoravský poslanec Jeroným Tejc, který o změnu usiloval už na jaře, ale neuspěl, a proto odešel. „Varoval jsem, že dopadneme, jak jsme dopadli,“ řekl. O možném návratu ale rozhodně odmítá spekulovat.

Politolog Lubomír Kopeček revitalizaci Haškova křídla nevylučuje. „Tito lidé spolu udržují vztahy, komunikují a určitě budou zvažovat nějaké strategie. Zajisté bude i více kandidátů na předsedu strany než jen Milan Chovanec, ale kdo by to mohl být, o tom nechci spekulovat,“ poznamenal.