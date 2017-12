Cukrářky brojí proti přejídání. Do raw cukroví lze použít i zelený čaj

Ingredience jako mouku, máslo či cukr, vyměnily za oříšky, sušené ovoce, semínka, mák, kokos nebo sirup z agáve. „Chutě jsme vyladily tak, aby si na našich dobrotách pochutnali i ti, kteří jsou zvyklí třeba jen na českou klasiku,“ vzkazují například cukrářky z obchodu MyKitchen.

Zatímco v minulém roce měly objednávku na šedesát kilo cukroví, letos už je to sto. „S výrobou musíme začít pár dnů před Vánocemi, nemá takovou trvanlivost jako to klasické,“ poznamenala jednatelka MyKitchen Petra Krejčová.

Cukroví je ve stylu raw food, tedy stylu stravování založeném na přijímání výhradně tepelně neupravených potravin rostlinného původu, mezi což patří zelenina, ovoce, ořechy, semena, naklíčené obilí a luštěniny.

Zdravé cukroví nabízí i známé Sklizeno. Také láká na dobroty, které nejsou samý cukr, mouka a nekvalitní tuk. Sladkou chuť cukroví ladí pomocí kombinace oříšků a sušeného ovoce. „Třeba celozrnná mouka nebo ovesné vločky navíc dodají tělu i minerální látky a vlákninu. A taková klasika, jakou vanilkové rohlíčky bez diskuse jsou, se při použití rýžové mouky bude přímo rozpadat na jazyku.“ láká Sklizeno na zdravé cukroví (přečtěte si také článek Vánoční cukroví pro každého: bez lepku, cukru i z živých raw surovin).

Místo kapra hlíva

Ivana Perhalová z Brna dokonce pořádá kurzy, ve kterých radí, jak stresujícím stavům, kdy po Vánocích nemůžete třeba zapnout kalhoty, předejít.

„Letos jsme měli dva termíny. Zájem byl velký. Radíme nejenom, jak cukroví připravit, ale také, kde sehnat suroviny. To účastníci kurzu ale většinou vědí, hlásí se k nám takoví, kteří se o zdravou stravu dlouhodobě zajímají. Na kurzu si cukroví vyrobí a odnesou domů. Těchto školení v poslední době v Brně neustále přibývá,“ přiblížila odbornice na zdravou výživu, co je předmětem kurzů.

S lehkostí připravuje i štědrovečerní menu. Místo kapra raději preferuje na talíři hlívu a vlastní vyladěnou verzi bramborového salátu. Sterilovanou zeleninu nahrazuje čerstvou, uvařenou v páře.

Vařit a péct cukroví tak jde z ledasčeho. Japonci dokonce do cukroví místo kakaa sypou zelený čaj v podobě jemného prášku. Cukroví sice vypadá nezvykle zeleně, ale prý chutná výborně.

Specialitou mezi zelenými čaji je pak mletý čaj matcha, který si oblíbili buddhističtí mniši už dva a půl tisíce let před naším letopočtem. „Matcha má specifickou chuť, která nemusí každému sednout. Proto, kdo tento čaj ještě nechutnal, tak by ho měl vyzkoušet, než ho nasype do cukroví. Taky je potřeba zvážit, jaké množství použít,“ upozornila Perhalová.