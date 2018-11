Vaňková působí klidně, ale umí se prosadit, říká první brněnská primátorka

Pracovaly spolu třeba minulé volební období v legislativní komisi radnice Brna-střed. Dagmar Lastovecká také Markétu Vaňkovou veřejně podpořila v předvolební kampani.

A mají toho společného víc: obě jsou právničky, působí v ODS a žijí v centru Brna.

„Sledovala jsem ji, byla jsem napjatá, jak to dopadne. Hned jsem jí poblahopřála esemeskou. Napsala jsem, že jí přeji hodně sil a moudrosti,“ netajila radost z historicky druhé ženy v čele města Lastovecká, která později působila jako senátorka a deset let byla ústavní soudkyní.

Primátorkou Brna byla v letech 1994 až 1998. „Myslím, že ta funkce je o jasné představě, kterou ona (Vaňková) má, protože se v komunální politice pohybuje delší dobu. Musí vyjít s lidmi ve své straně, s koalicí a mít korektní vztah s opozicí, aby se dařilo prosazovat věci, které budou pro Brno prospěšné. Musí hledat řešení, které je přijatelné pro všechny,“ sděluje Lastovecká.

A na co by si měla nová primátorka dát podle zkušeností Lastovecké nejvíc pozor? „Aby dokázala lidem vysvětlit, co a proč se dělá,“ myslí si Lastovecká, podle níž není rozdíl, jestli věc prosazuje žena nebo muž.

Takže nevidí jako problém, že bude Vaňková jediná žena v jedenáctičlenné městské radě.

„Já jsem vždy pracovala ve smíšených kolektivech a nikdy jsem nevnímala, že by se někdo díval spatra, že jsem žena, nebo že by mi měl někdo kvůli tomu uhýbat. Věřím, že bude postupovat stejně. Není rozdíl, co prosazuje žena nebo muž. Přítomnost žen snad vede v kolektivu k tomu, že se lidé chovají slušněji nebo vstřícněji. Ale nepřeceňovala bych to,“ podotkla Lastovecká.

První brněnská primátorka oceňuje na své nástupkyni i to, že působí klidně a nenápadně.

„Nicméně když šlo o zásadní věc, zdálo se mi, že se umí prosadit. Zorganizovala třeba petici proti směně městských domů za pozemky u fotbalového stadionu za Lužánkami. Že člověk jedná slušně, ještě neznamená, že nedokáže být razantní a prosadit věci, na kterých mu záleží. Zažila jsem ji při připomínkování právních věcí a připadalo mi, že je chytrá a orientuje se v problematice,“ komentuje Lastovecká s tím, že bude Vaňkové držet palce. „Aby to dobře dopadlo,“ dodává.