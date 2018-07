VIDEO: Deep Purple se vrátili do Brna. Zazněly i tóny Smetanovy Vltavy

Deep Purple objíždějí všechny kouty světa s Infinite Good Bye Tour. Všem muzikantům je kolem sedmdesáti let a tak se pomalu a dlouze loučí s kariérou. „Nechci to zakřiknout, ale velké kapely dávají sbohem velmi nerady. Snad se u nás Deep Purple ještě ukážou,“ doufá Petr Novák z pořádající organizace Live Nation.

Koncert legendární kapely, která vznikla před padesáti lety, trval téměř dvě hodiny. Zazněly i hity Hush, Black Night nebo nezaměnitelná Smoke on the Water. Z posledního alba Infinity zahráli rockeři Time for Bedlam nebo Birds of Prey.

Asi po hodině pomalejších skladeb na pódiu osiřel klávesista Don Airey. „Teď vám zahraje úžasný a jedinečný muž. Já jsem si zapomněl vzít špunty do uší, takže si pro ně musím skočit,“ s těmito slovy zanechal frontman kapely Ian Gillian svého kolegu na scéně.

Bubeník házel paličky do publika

Airey nakonec kouzlil svými prsty na trojitých klávesách asi čtvrt hodiny. Zaplněné DRFG Areně zahrál, za velkého nadšení diváků, i tóny Vltavy od Bedřicha Smetany.

Pozadu nezůstali ani ostatní členové kapely. Bubeník Ian Paice házel paličky daleko do publika, showmanský basák Roger Glover hecoval dav a kytarista Steve Morse předváděl dlouhá a procítěná sóla.

Do Česka se Deep Purple vracejí pravidelně. Naposledy je mohli fanoušci slyšet v pražské O2 Areně, na Moravě vystoupili ve Slavkově v roce 2013. „Byl jsem tam, hrozně tehdy pršelo, koncert odsouvali. Ale nakonec jsem je slyšel. Bylo to skvělé, dnešek jsem si užil taky,“ nechal se slyšet jeden z fanoušků pondělního koncertu.

Do konce roku podle svého webu odehrají Deep Purple přes padesát koncertů v Evropě, Spojených státech amerických, Kanadě, Japonsku či Mexiku. Z Brna míří do Francie a pak Německa. Po brněnském vystoupení, kde jim předskakovala domácí kapela Lidopop, ale mají několik dní pauzu.