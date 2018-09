Kromě koncertů se do Brna těším i na baseball, říká nový šéfdirigent

Do Brna přichází čtyřiasedmdesátiletý Davies z Lince, kde působil patnáct sezon. Stál v čele renomovaných orchestrů po celém světě, dirigoval v Chicagu, San Francisku i newyorském Lincolnově centru.

V úterý vás čeká premiéra v roli šéfdirigenta Filharmonie Brno. Jste nervózní?

Nejsem nervózní. Na úterní koncert se moc těším. Připravovali jsme ho mnoho měsíců. Těším se na novou práci a jsem rád, že konečně můžeme začít.

Míváte před vystoupením nějaký rituál?

Nemám rituál, ale většinou si odpoledne před koncertem dopřeji kvalitní spánek. Mám rodinu, a když má člověk rodinu, musí se jí věnovat a nejde myslet jen na sebe. Vždy se na koncert řádně připravuji, zkrátka to beru jako práci, kterou chci dobře odvést.

Na úterním koncertě zazní upravená první symfonie Antonína Dvořáka a v české premiéře skladba Harmonielehre od Johna Adamse. Proč jste vybral právě tato díla?

Byl jsem fascinován myšlenkou čerpat z Dvořákova velmi raného díla, které se téměř nikdy nehraje. Je náročné. Přestože byl Dvořák génius, v této době se teprve učil komponovat. Jsem zvědav, co dokážeme z hudby vytvořit, protože potenciál má velký. Za tu dobu, co budu v Brně, bych chtěl s orchestrem odehrát všechny Dvořákovy symfonie, takže jdeme pěkně od začátku. John Adams patří k velkým americkým skladatelům. Dílo Harmonielehre je jedním z jeho nejdůležitějších a ještě se tady nehrálo.

Na co se mohou posluchači těšit během vaší první sezony?

Z celého programu je těžké vyjmenovat jen některé koncerty, protože všechny jsou pro mě důležité. Chci uvést díla českých skladatelů, která jsem nastudoval poprvé, a na oplátku americké i další zahraniční skladby, jež budou pro publikum nové. S publikem se tak setkáme prostřednictvím hudby.

V čele orchestru budete stát do roku 2022. Jaká díla byste rád v Brně ještě uvedl?

Chtěl bych navázat na první sezonu, protože to je způsob, jak pracuji. Rád bych uvedl zásadní nové kusy, ale zároveň chci, aby orchestr hrál i klasický repertoár. Plánuji také více poznat českou hudbu.

Chce více poznat skladby od Bedřicha Smetany

Jaký máte vztah k české hudbě? Máte oblíbeného skladatele?

Samozřejmě to jsou Antonín Dvořák a Bohuslav Martinů. Jejich díla znám a rád je s orchestrem hraji. Zatím jsem se ve své práci příliš nesetkal s díly Bedřicha Smetany, ale doufám, že v Brně budu mít šanci Smetanu poznat lépe. Pro brněnskou filharmonii je samozřejmě důležitý Leoš Janáček, kterému se také budeme věnovat. Osobně obdivuji skvělou hudbu Viktora Ullmanna, který byl zavražděn nacisty.

Co ve své kariéře hodnotíte jako největší úspěch?

Myslím si, že hudebníci a zpěváci se mnou rádi pracovali. Cítím, že jsem se toho od nich hodně naučil, oni zase ode mě. S lidmi, s nimiž jsem spolupracoval, jsem vždy měl dobré vztahy, na což jsem velmi pyšný.

Proč jste přijal nabídku dělat šéfdirigenta brněnského orchestru?

Rád pracuji s brněnským orchestrem, a když jsem navštívil Brno, moc se mi zalíbilo. Orchestr má velké ambice. Mám pocit, že jsme schopni dobře spolupracovat, a proto jsem tu práci vzal.

Přestěhujete se do Brna?

Mám v plánu pobývat v Brně co nejvíc – budeme mít zkoušky, koncerty, takže tady budu často. Žiji ale v Linci, což je velmi blízko. Dcera tam chodí do školy, žiji tam 18 let a mám vybudované zázemí.

Co se vám v Brně líbí?

Místní atmosféra. Brno je mladé město i díky univerzitám a je pro něj velmi důležitá kultura. Objevil jsem tady navíc něco, co jsem předtím nevěděl. Brno má velmi dobrý baseballový tým. Těším se, že tady budu chodit na baseball.

Začal jste se kvůli práci v Brně učit česky?

Ano, snažím se něco naučit, abych mohl lidi pozdravit a promluvit s nimi.

Jak podle vás nový koncertní sál ovlivní hudební život ve městě?

Nový sál je hodně důležitý nejen pro Brňany, ale přiláká i lidi z okolí. Podobnou zkušenost mám z Lince s novou budovou Opery. Asi pětatřicet let se diskutovalo o tom, zda se postaví. Pak vznikla nádherná budova, která je teď obrovskou atrakcí.

Svůj koncert bude mít jako klavírista

Těšíte se, že budete v novém sále dirigovat orchestr?

Samozřejmě. (neskrývá obrovské nadšení) Teď ale před sebou mám mnoho let, kdy budeme s orchestrem hrát na Stadionu, v Besedním domě i v krásných kostelích.

Kromě dirigenta jste i skvělý klavírista. Kdy budete mít v Brně koncert?

Moje žena je skvělá klavíristka, já jsem jen docela dobrý. (směje se) V březnu budeme mít společný koncert a já budu mít sólový koncert už v lednu. Rád hraji a vystupuji. Pro mě je dobré, když i já někdy musím podléhat stejné disciplíně, kterou mají hudebníci.

Filharmonie dnes často bojují o přízeň mladších posluchačů. Jak je chcete přilákat?

Přilákáme je, když pro ně připravíme pestrý a atraktivní program. Obecně ale publikum a společnost stárne. Když se podíváme na ulici, vidíme mnoho starších lidí, kteří jsou aktivní, užívají si života a chodí na koncerty – a to je pro nás závazek.

Koncertní sál, který vyroste v centru Brna, už má jasnou podobu: