Policie hledá třináctiletou dívku ze Znojma, možná je se svým kamarádem

Podle informací policie byla dívka v pátek večer v obci Častohostice na Třebíčsku v kraji Vysočina. Naposledy měla na sobě černo-bílé šaty nad kolena s bílým vrchním dílem, růžové tenisky Nike a u sebe měla růžovo-šedý batoh.

Mohla by být ve společnosti patnáctiletého Davida Dreveňaka, který se také pohřešuje. Policisté žádají o pomoc při pátrání po obou dětech veřejnost

Dívka by se mohla pohybovat na trase mezi Častohosticemi a Znojmem. Dále policisté zjistili, že by se mohla zdržovat v obci Pavlice. Další obcí, kde má dívka příbuzné a mohla by sem mířit, jsou Moravské Budějovice.

Školačka je vysoká asi 150 centimetrů, je štíhlá a má světle hnědé vlasy a modré oči. Podle policie má výraznější akné a špatně vyslovuje hlásku R a Ř.

David Dreveňak je asi 165 centimetrů vysoký a hubený. Má rovné černé vlasy a černé oči. Lidé, kteří pohyb pohřešovaných zaznamenají, mohou telefonovat na linku 158.