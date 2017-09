Radí obětem, jak se stát zase šťastnými. Doma si prošly peklem

Týrané ženě jednoho dne partner onemocněl, využila toho a přišla pro radu právě sem. „Bylo na ní znát, jak moc je vyděšená. Vyslechla jsem ji, vysvětlila jí, na co všechno má právo a jaké existují možnosti řešení. Pomohla jsem jí sepsat trestní oznámení a doprovodila ji na policii. Za nějakou dobu bylo zahájeno trestní řízení,“ popisuje Cetlová.

Klientka začala do poradny docházet pravidelně, postupně získala zpět svoji sebedůvěru, své finance a od partnera se odstěhovala.

Pomáhá obětem být opět šťastnými

„Dnes žije normálním životem, v němž si však nese šrámy v podobě velmi negativní vztahové zkušenosti, a ještě nějakou dobu potrvá, než dokáže být znovu doopravdy šťastná,“ dodává poradkyně.

Tímto způsobem pomohla už šestnácti klientům, všechny její služby jsou anonymní a bezplatné. „S minimem klientů zvládneme problém vyřešit už na první schůzce, další potřebují dlouhodobější péči. Odvíjí se to od hloubky jejich problémů, závažnosti trestného činu. Záleží i na možnostech a vůli oběti danou situaci řešit,“ vysvětluje Cetlová.



A její nejtypičtější klient? Ze dvou třetin za ní přicházejí ženy ve věku 19 až 64 let. „Nejčastějšími trestnými činy, jimiž se zabýváme, jsou domácí násilí, násilná a majetková trestná činnost. Poradna je tu ale pro všechny, kteří se cítí být obětí trestného činu, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního řízení,“ podotýká.



Na to, za jak dlouho se oběť trestného činu může vrátit zpět do běžného života, se nedá jednoznačně odpovědět. „Nezřídka bohužel platí, že i malá újma může mít závažný následek. Hodně záleží na subjektivním vnímání oběti. Často si kladou otázku Proč zrovna já? Ztráta pocitu bezpečí, blízké osoby, lidské důstojnosti nebo i peněz může mít větší následky, než by se mohlo na první pohled zdát,“ upozorňuje. Někdy se ve své praxi setkává i s necitlivým přístupem orgánů činných v trestním řízení, zdravotnických zařízení nebo dalších institucí, které s obětí jednají, což pro ni může být traumatizující.

Někdy stačí jen rozhovor

Jak by měl vlastně člověk postupovat krok za krokem, když se stane obětí trestného činu? Pokud se obrátí na poradnu, ta alespoň rámcově klasifikuje trestný čin a nejprve se s klientem domluví, jestli chce podat trestní oznámení.



„Pomáhám najít odpovědi na otázky, s nimiž si nevědí sami rady – jak získat informace o vyšetřování, jak uplatnit nárok na náhradu škody, jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktů. Důležitá je i psychická pomoc. Citlivě vyslechnout, projevit lidskost a podpořit je. Nemusí se hned jednat o odbornou psychologickou pomoc, oběti většinou oceňují, že existuje instituce, která se o ně zajímá, má na ně čas a poskytne vlídné slovo a podporu,“ popisuje Cetlová.



Jinou pomoc také potřebuje oběť znásilnění, kdy pachatel žádá o podmíněné propuštění, jinou zase oběť krádeže, která věc ještě neohlásila. „Snažíme se maximálně vyjít vstříc, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup. Jsme státní organizace, disponujeme kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak jsou naše možnosti pomoci poměrně široké,“ uzavírá poradkyně pro oběti.