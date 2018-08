Jízdenky s novými slevami do brněnské MHD si už mohou lidé vyřizovat

Rekonstrukce během letních prázdnin velmi zasáhly městskou hromadnou dopravu v Brně. Z jedenácti tramvajových linek jezdily podle pravidelných jízdních řádů v jednu chvíli jen dvě. Ostatní měly nějakou výluku, zkrácenou trasu nebo nejezdily vůbec.

Od soboty 1. září se kromě čtyřky a dvanáctky všechny tramvaje vrátí na svoji původní trasu. Platit začnou také jízdní řády pro školní rok, takže spoje budou jezdit častěji.

„U většiny z nich se interval zkrátí o dvě až pět minut,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku (DPMB) Barbora Doležalová. A na konci září se také prodlouží trasa linky čtyři z Tomkova náměstí až do Obřan. Skončí totiž dlouhotrvající rekonstrukce Valchařské ulice.

Vysokoškoláci na slevu v MHD nemají nárok

V brněnské MHD začnou od prvního září také platit nové slevy pro děti a seniory. Na rozdíl od regionálních spojů ale slevu ve výši 75 procent nedostanou studenti od 15 do 26 let. Nárok na ni mají pouze děti od 10 do 15 let, pro mladší zůstává MHD zcela zdarma.

„Elektronicky je možné si koupit tuto nově zlevněnou předplatní jízdenku platnou od září už dnes, klasickou papírovou si bude možné vyřídit od pondělí 27. srpna,“ sdělil vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Pro dopravní podnik to znamená výpadek příjmů zhruba dvacet milionů korun. Věří ale, že ho dokážou pokrýt díky úsporám s autobusy, které jezdí na levnější stlačený zemní plyn.

Na nádraží u Grandu budou nově toalety pro cestující

V září se cestující v Brně dočkají ještě dvou novinek. V úseku mezi ulicemi Koliště a Rooseveltovou, kde se v současnosti opravují koleje a tramvajové ostrůvky, budou nově umístěné takzvané chytré zastávky za necelý milion korun.

„Jsou to přístřešky, jejichž součástí bude dotyková obrazovka nebo zásuvka pro dobíjení mobilních zařízení. Cestující také může sledovat aktuální informace o hromadné dopravě a jejích změnách či o počasí,“ doplnila Doležalová.

Změn se také dočká autobusové nádraží u hotelu Grand v Benešově ulici, které využívají hlavně dopravci pro dálkové autobusové spoje, ale spravuje ho dopravní podnik. Ten tam otevře nové toalety, po kterých cestující volají už roky. Do budoucna se počítá i s výstavbou čekárny.