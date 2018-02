Na jižní Moravě přibývá autonehod. Jeden mrtvý vyjde na 19 milionů

„V Jihomoravském kraji byly ve sledovaném období 2012 až 2017 tragičtější následky dopravních nehod, jejichž příčinou může být i významný podíl nepřipoutaných řidičů oproti ostatním krajům,“ míní Ondřej Valach, specialista na výpočet ztrát z dopravní nehodovosti brněnského Centra dopravního výzkumu (CDV).

Ačkoliv osobní ztráty, kdy člověk přijde o někoho blízkého, se vyčíslit nedají, ekonomické následky nehod svoje statistiky mají. Brněnské CDV vlastní certifikovanou metodou spočítalo, že jeden usmrcený člověk vyjde na 19,4 milionu korun, těžce zraněný na pět milionů.

Silniční nehodovost tak má vliv na národní ekonomiku po celá desetiletí. Jen na jižní Moravě se loni tyto ztráty vyšplhaly na šest miliard korun.

Uvedená suma zahrnuje například náklady na zdravotní péči, zásah hasičů a policie, náklady pojišťoven i soudní řízení. Dále jsou to náklady nepřímé mající dlouhodobější dopad. Konkrétně jsou to takzvané ztráty na produkci, tedy ztížení společenského uplatnění lidí po dopravní nehodě, sociální výdaje a náhrady škody i nemajetkové újmy stanovené soudy.

Nejčastějším viníkem je člověk

Čistě lidský faktor může za dopravní nehody přibližně v 60 procentech. Nejčastější vliv má nepozornost, která se podílí na vzniku 43 procenty. Na druhém místě je nepřizpůsobení rychlosti povětrnostním podmínkám i stavu a povaze vozovky. Na třetím místě je nesprávné vyhodnocení situace.

Nehodovost v Jihomoravském kraji Rok 2012

Počet nehod: 6 670 usmrcených: 50

těžce zraněných: 330

lehce zraněných: 2 341 Rok 2017

Počet nehod: 7 587 usmrcených: 59

těžce zraněných: 240

lehce zraněných: 2 662 Ekonomické následky nehodovosti 1 usmrcená osoba: 19,4 milionu

1 těžce zraněná osoba: 5 milionů

1 lehce zraněná osoba: 669 tisíc

Nehoda jen s hmot. škodou: 365 tisíc Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na jižní Moravě v roce 2017 činily cca 6 miliard korun. (Zdroj: J. Tecl, O.Valach, CDV)

Do zbývajících 40 procent spadá většinou „spolupůsobení řidiče a pozemní komunikace“. To jsou situace, kdy je na silnici nějaká závada, například nevhodný příčný sklon, a zároveň motorista jede nepřiměřeně rychle. Chyba je tak na silnici i v chování řidiče. Ve zbytku nehod hraje roli technický stav vozidla, vliv samotné silnice, případně všechno dohromady.

V bezpečnosti silničního provozu zaujímá Česká republika v rámci 28 zemí Evropské unie velmi nelichotivé 19. místo. I proto v současné době Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) spustil několik dotačních výzev na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy silnic II. a III. třídy, dále pak například i na odstraňování nehodových lokalit na těchto typech komunikací. Čerpat tyto dotace mohou jednotlivé kraje.

Jihomoravský o tyto prostředky dlouhodobě usiluje. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje připravuje do výzvy SFDI projekt přestavby křižovatky na okružní na silnici II/430 u obce Mokrá-Horákov v okrese Brno-venkov.

„Lokalita byla vytipována ve spolupráci s CDV, které v místě dělalo dopravní průzkum. Kraj zde již v minulosti provedl podle jeho návrhu nízkonákladová opatření, třeba dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti provozu. Přestavba na okružní křižovatku však představuje ideální řešení,“ dává konkrétní příklad mluvčí kraje Monika Brindzáková. Náklady na stavbu odhadují silničáři na přibližně 20 milionů korun.

CDV je přesvědčeno, že se tragické následky dopravních nehod budou snižovat. I díky bezpečnějším vozidlům, menší agresivitě řidičů i kamerám v autech. „Velmi příznivá je situace v oblasti alkoholu, kdy v posledních dvou letech došlo k poklesu usmrcených osob téměř o třicet procent,“ podotýká výzkumný pracovník CDV Lukáš Kadula.

Hlavu ochrání nový vynález

Výsledky analýzy dopravních nehod inspirovaly CDV k novým patentům. Konkrétně je to opěrka hlavy, která lépe chrání hlavu i krční páteř, zachytí náraz a reaguje jako airbag. „Po nárazu vysune boční strany. Zabrání tak pohybu hlavy do boků a zkroucení krku, které často vede ke zraněním. Rozsah poranění může přitom být velmi široký, od lehkých bolestí až po zlomeninu krčního obratle. V neaktivním stavu má opěrka boční strany zasunuté. To proto, aby neměla posádka vozu omezen boční výhled,“ popisuje Jakub Motl z laboratoře dopravních nehod.

V současnosti se novinka zkouší v simulačních programech a chystá se reálné testování prototypu v laboratoři.

Aktivní hlavová opěrka tak zatím v žádném automobilu není. Na rozdíl od dalšího prototypu - mobilního měřicího zařízení, které pomáhá k objektivnímu vyšetřování dopravních nehod. „Přístroj položíte na vozovku a posunete závažím s pryžovou podložkou. Na displeji siloměru se vám ukáže tažná síla. Pomocí softwaru na mobilním telefonu měření vyhodnotíte a výsledky uložíte. Ty pak ukážou, jaké má povrch vozovky protismykové vlastnosti,“ popisuje Motl.

Dopravní policii tak pomáhá s objektivnějším vyšetřováním nehod. Umožní jí porovnat protismykové vlastnosti vozovky na různých místech a typech povrchů. „Ty jsou velmi proměnlivé nejen v rámci úseku několika kilometrů, ale i jednotlivých metrů, nebo dokonce jen desítek centimetrů,“ dodává Motl. Řidič tak není schopen změnu na vozovce postřehnout svým zrakem, ani kdyby jel velmi pomalu.

Srážka kamionů zablokovala sjezd z D1 do Brna (13. 10. 2017)