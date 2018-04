Břeclav dusí obří zácpa, auta stojí od jednoho konce města k druhému

K tomu všemu navíc kvůli dlouho plánovaným opravám nefungují semafory.

„Není kam ujet, zašpuntovaná je úplně celá Břeclav,“ posteskla si řidička, která v koloně směřující do centra města stála podle svých slov už víc než hodinu. Právě přes centrum totiž míří veškerá doprava.

Na centrálním náměstí musí dopravu řídit státní policie, opodál zase stojí strážníci. I když radnice a policie na všechny uzavírky předem upozornily, situaci to nijak neulehčilo.

„Předem to sice oznámeno bylo, ale co dělat, když lidi potřebují jet do práce? Leda si vzít dovolenou,“ posteskla si ve facebookové skupině Břeclaváci Zuzana Slezáková v okamžiku, kdy v koloně stála už půl hodiny. Auta před ní se raději otáčela a odjížděla z města pryč.

„Hustota provozu na hlavním tahu je dnes skutečně extrémní. A komplikují to sami řidiči, kteří se snaží kolonu objíždět bočními uličkami a znovu se do ní vrací,“ potvrzuje mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.

Před opravovaným přejezdem chybí cedule s varováním

Kolona stojí hlavně před křižovatkou na Sovadinovu ulici, kam je kvůli opravám až do soboty zákaz vjezdu.

„Řidiči tam i přesto vjíždí s tím, že to někudy objedou. Když zjistí, že to skutečně nejde, vrací se zpátky a křižovatku ucpou. Motají se z těch ulic, ze kterých by vůbec vyjíždět neměli,“ popisuje policejní mluvčí. Dodává, že k dlouhým kolonám přispěl i fakt, že lidé se do města vrací po velikonočních prázdninách.

Na druhé straně města je situace podobná. Lidé, kteří z Břeclavi míří za prací do Rakouska přes železniční přejezd těsně před hranicí, se musí vracet zpět. Přejezd se totiž bude až do soboty opravovat.

„Nikde předtím ale není žádná cedule, která by na to upozornila. Takže auta včetně kamionů stojí před přejezdem a čekají. Nevím, jak se tady budou otáčet,“ upozornila řidička Klára Rotscheinová.

Jediný přejezd z Břeclavi do Rakouska je přitom poměrně vytížený, jezdí přes něj i řidiči z okolních obcí. Auta se tak štosují z obou stran. A i když radnice o jeho uzavírce informovala na webu i facebookových stránkách, řada z řidičů o uzavírce neměla tušení.

„Je tu spousta cizích, vidím auto s ostravskou značkou. Ti neměli šanci se to dozvědět,“ říká Rotscheinová.

Uzavírky budou na inkriminovaných místech trvat až do soboty, policisté tak budou v ulicích řídit dopravu po celý týden. Předpokládají však, že dopravní tlak už nebude tak velký jako v první pracovní den týdne.