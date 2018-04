Na změnu značení se v Brně čeká i tři roky. Odbor dopravy je zahlcený

Změnit způsob parkování z kolmého na šikmé nebo namalovat přechod mezi dvěma zastávkami? Na první pohled jednoduché úkony, v Brně se však čeká klidně tři roky. Každý požadavek musí starostové městských částí posílat na odbor dopravy magistrátu, kde se ale jejich žádosti hromadí a zůstávají bez odezvy. Jen v Líšni se to týká minimálně deseti případů.

„Lidé pak chodí k nám na úřad a nadávají, že nejsme schopní přemalovat čáry na silnici. Nečinnost odboru dopravy komplikuje život všem. I tak jednoduchou dopravní věc, jakou je umístění jednosměrky, řešíme několik let,“ zlobí se líšeňský starosta Břetislav Štefan (ČSSD).

Stejně jsou na tom ve Slatině, kde na novou zastávku čekali skoro čtyři roky. Podobnou zkušenost mají ve Starém Lískovci. „O záležitostech naší městské části mají rozhodovat lidé, kteří o nich něco vědí. Není přece logické, aby to záleželo na někom na magistrátu, kdo ve Starém Lískovci v životě nebyl a je mu naprosto jedno, co tu potřebujeme,“ má jasno starosta městské části Vladan Krásný (ODS).

Přitom podle zákona má úřad žadatele vyrozumět do třiceti pracovních dnů. A pokud nestihne požadavek posoudit, měl by o tom alespoň dát vědět. To však podle starostů běžná praxe rozhodně není.

Náměstek primátora Richard Mrázek (ANO), který má resort dopravy od dubna opět na starosti, přiznává, že současné lhůty nejsou standardní. Podle jeho slov nastaly problémy kvůli tomu, jak byl magistrátní odbor řízený. „Za mého předchůdce a koaličního kolegy Matěje Hollana (Žít Brno) se s žádostmi docela pohnulo, ale ne natolik, aby se vše zrychlilo. Potíže jsme zdědili z minulých volebních období, kdy jsme tu ještě nebyli. Žádosti se tenkrát na odboru dopravy opravdu hromadily,“ obhajuje Mrázek současnou vládnoucí garnituru.

Nového šéfa vybere agentura

Situace se podle jeho slov zlepší, až se podaří vybrat nového vedoucího odboru dopravy. Poslední šéf Vladimír Bielko totiž po sporech s Hollanem odešel z úřadu k 1. říjnu, od té doby však město nedokázalo najít jeho nástupce. „Znovu jsme vyhlásili výběrové řízení a najmeme si profesionální personální agenturu, která nám pomůže vybrat kompetentního člověka,“ tvrdí Mrázek.

Starostové ale žádné zlepšení po nástupu nové koalice nepozorují a ani s novým šéfem ve změnu nevěří. „Ujišťovali nás, že přijali více lidí, aby nahromaděné žádosti zvládli. Pravdou ale bohužel je, že naše požadavky doposud nikdo nevyřídil. Přitom změny dopravních značení či nové přechody se mají ideálně řešit v řádech měsíců. Na situaci nemá zásadní vliv, jestli na odboru sedí vedoucí,“ míní Štefan.

Kritiku ze strany Mrázka odmítá i exnáměstek pro dopravu Robert Kotzian (dříve ODS, nyní Brno+). „Po třech a půl letech, kdy máme na magistrátu novou koalici, mi připadá velmi směšné, vymlouvat se na bývalé vedení. To přeci nemůže myslet vážně. Za nás rozhodně posuzování požadavků na změny týkající se dopravy tak dlouho netrvalo. Mohlo se ale stát, že se čekalo třeba rok. Mnohdy potřebujete posouzení ze strany Brněnských komunikací nebo policie, a to prostě není hned,“ říká Kotzian.

Podle starostů by bylo nejlepším řešením, kdyby část kompetencí magistrát přesunul přímo na městské části. To ale nyní není na pořadu dne. Přitom třeba v Ostravě si jednotlivé městské části drtivou většinu změn v dopravě řeší samy. „Na magistrát se obracíme pouze v případech, kdy žádáme o změnu týkající se celoměstsky důležité dopravní tepny. To se obvykle podaří vyřídit v řádech několika měsíců. Jinak si vše řešíme sami spolu s policií, které naše požadavky posíláme k posouzení,“ podotýká starosta městského obvodu Michálkovice Martin Juroška (KSČM).