Pusťte na WC každého, nabídlo Brno-střed příspěvek podnikům. Zájem mají tři

„Nechceme to u nás zavádět. Ačkoli nemáme problém slušně oblečeného člověka zdarma na záchod pustit, příspěvek od městské části by nepokryl nárůst každodenních nákladů na úklid, pokud by k nám mohl kdokoliv z ulice,“ vyjádřil svůj názor Ladislav Šoukal, provozní restaurace U Třech čertů ve Starobrněnské ulici. „Veřejné toalety jsou navíc kousek od nás na Zelném trhu,“ poukázal.

Podobný názor měli také třeba v restauraci na náměstí Svobody Zlatá loď nebo kavárně Monogram Espresso Bar na Kapucínském náměstí. „Nemyslím, že by bylo pro hosty kavárny komfortní, kdyby k nám chodil kdokoliv na WC,“ řekl její majitel Adam Neubauer.

Radnice kvůli nízkému zájmu restauratérů rozhodla, že možnost přihlásit se o dotaci prodlouží ještě o měsíc. Jednotlivé podniky navíc s touto nabídkou sama osloví.

Z rozpočtu na to totiž plánovala vyčlenit 460 tisíc korun, což by znamenalo podpořit 46 podniků. Ty by na oplátku musely dát na viditelné místo logo s nápisem „Free WC“.

Jedním ze tří podniků, které zájem projevily, je kočičí kavárna Envi café na Kolišti. Na rozdíl od jiných se její majitelka Adéla Blažková neobává, že by zapojení do projektu zvýšilo na toaletách nepořádek, který by pak musela uklízet.

„Sídlíme v budově, kde jsou právnické a pojišťovací kanceláře a před kavárnou je parkoviště, takže naše toalety celkem běžně využívají i jiní lidé než naši návštěvníci. Fungujeme takhle od začátku a nikdy jsem s tím neměla problém,“ poznamenala.