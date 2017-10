Youtuber se radnice ptal na výskyt UFO. Pořádají tu bál, vtipkoval úředník

Úřadu se ptal youtuber Mikael Oganesjan, který si úředně nechal změnit jméno na Mike Pán podle svého webového pořadu Mike je Pán.

Znojmo je podle něj jedním z deseti míst, ve kterých je vysoká pravděpodobnost setkání s mimozemskou rasou. „V jednom případě je mi dokonce známo, že mimozemská civilizace v obci pořádá pravidelný hasičský bál,“ napsal.

Štěpaník „potvrdil“, že se bál skutečně koná právě ve Znojmě, a pozval k jeho návštěvě. „Ale doporučujeme nelevitovat a zaparkovat na místech, která jsou k tomu určena. V opačném případě vám hrozí odvoz na záchytnou stanici,“ odpovídal v nadsázce. Botičky pro létající talíře Znojmo podle něj nemá i proto, že dosud nefunguje mezigalaktická pošta a zásilka s oznámením přestupku by byla nedoručitelná.

Mimozemská studie za 90 tisíc

Znojmo by prý použilo při komunikaci s mimozemskou civilizací svoji tiskovou kancelář, jejíž pracovníci jsou běžně na „ufouny a mimoně“ zvyklí. „Domnívám se, že by komunikovali některým z již běžných světových jazyků, třeba pomocí překladače z Googlu,“ píše úředník. V oficiální odpovědi, která je k dohledání na webu města, také popsal, že zařízení, které mělo mít co do činění s mimozemskou civilizací, tu bylo v letech 1642 až 1760. Zachytil jej tvůrce bleskosvodu Prokop Diviš a popsal jej ve spisu Vivat Salutatio, ten se ovšem do dnešních dnů nedochoval.

Znojmo bylo jedinou radnicí, kde si úředník s odpovědí takto vyhrál. Na otázky se Mike Pán ptal jako jednatel společnosti, která podle jeho slov nabízí vypracování profesionální mimozemské studie za 90 tisíc korun. A naznačil, že odpovědi ostatních radnic ve stylu ano/ne ho neuspokojily. „Může se stát, že půjdeme k soudu, jelikož nám některé dotazované instituce odpověděly nedostatečně,“ řekl pro MF DNES Mike Pán.

Ten si získal popularitu videi, ve kterých porušuje předpisy a arogantně se dohaduje s policisty. Řidičům také nabízí údajné pojištění proti pokutám, před službou ale varovala například advokátní komora.