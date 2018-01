Polívka a Rottrová přišli podpořit Drahoše, který přijel za voliči do Brna

Čtveřice měla pro voliče v sále jednotný vzkaz: Pojďte k volbám a volte Jiřího Drahoše, ten je budoucností naší země. „Velmi si přeji, aby se prosadila touha po kultivovanějším prostředí a abychom porazili vše, co představuje Miloš Zeman,“ prohlásil Michal Horáček.



„Jdu do boje a vyzývám vás všechny, musíme to dát. Běžte k volbám a volte kohokoliv, jen ne Miloše Zemana,“ řekl Drahoš publiku, které čítalo několik stovek lidí, mnozí se do sálu nedostali.

Prezidentský kandidát je přesvědčen, že Zeman nemá sílu vést republiku v dalších letech tam, kam by bylo potřeba. „Věřím, že já sílu mám a povedu zemi,“ prohlásil Drahoš. Na dotazy lidí v sále odpovídal zhruba 20 minut.

Podpory se Jiří Drahoš v Brně dočkal i od řady osobností. Dorazil herec Bolek Polívka, zpěvačka Marie Rottrová, rektor brněnské JAMU Petr Oslzlý, primáš kapely Hradišťan Jiří Pavlica nebo šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík.



Pro Marka Hilšera představuje Jiří Drahoš také slušnost, kterou může vnést do současné politiky. „Když jsem viděl výsledek prvního kola, tak jsem ani chvilku neváhal s tím, komu bych měl předal svou štafetu srdce na Hrad. Věděl jsem, že to je pan profesor Drahoš se svou manželkou,“ doplnil Hilšer, který společně s Horáčkem vyrazil ještě dnes podpořit Drahoše také na setkání v Ostravě.

„Tato kampaň byla výjimečná.Vyvolali jsme skutečný zájem o věci veřejné, o naši budoucnost. Neměli bychom klíče od naší budoucnosti nechat jiným tím, že nepůjdeme k volbám. Proto jsem tady, abych podpořil Jiřího Drahoše,“ vybídl Pavel Fischer lidi, aby svůj hlas v druhém kole dali Drahošovi.

Drahošův soupeř, prezident Miloš Zeman, bude dnes v první televizní debatě na Nově, kam však Drahoš nedorazí. „Jsem radši s vámi, než bych bezcílně čtyřikrát debatoval s ním,“ řekl lidem v sále.