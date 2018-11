Drogy vstoupily do hospod jako doplněk alkoholu, líčí nová studie z Brna

„Je to nejvýraznější nový rys. Stírá se rozdíl mezi legálními a nelegálními drogami. Zatímco dříve byla konzumace těch nelegálních záležitostí uzavřených skupin a subkultur, teď v kombinaci s alkoholem, ale třeba i cigaretami vstoupila do klubů, barů, hospod a na hudební festivaly,“ řekl bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, jenž se před časem vrátil jako terapeut Podaných rukou do Brna.

Podle něj jde o nebezpečnou tendenci, protože právě alkohol a cigarety se stávají vstupenkou do světa závislostí. A v kombinaci s nelegálními drogami se experimentující člověk může přehoupnout k lidem, kteří mají se závislostí problémy.

Těch v současnosti Podané ruce evidují kolem 1 600, z nich do žíly si drogy píchá zhruba 1 350. „Ve skutečnosti jich ale bude více, protože zachytíme 60 až 70 procent z celkového počtu,“ uvedl Vobořil.

Podané ruce už na nejnovější vývoj zareagovaly. Jako první v Česku zavedly službu Hard & Smart, jež se zaměřuje právě na prostředí spojené s nočním životem. Spolupracují s kluby, organizátory festivalů a velkých party. „Přímo na místě vytváříme zóny klidu, kam si mohou lidé jít odpočinout, dozvědět se, na co si mají dát pozor. Dostanou od nás i kondomy, protože tyto akce jsou často spojené se sexem,“ popsal vedoucí programu Otakar Veselý.

Zapojil se Majáles či Fléda

Do projektu se už zapojil třeba Brněnský Majáles i řada klubů – Favál, Fléda, Eleven Club, Yacht Club, Melodka.

„Program považujeme za rozumnou věc. Naši lidé jsou speciálně proškolení na případná rizika, takže přesně vědí, co mají dělat, pokud se někomu udělá špatně. Kromě toho jim podáváme neomezeně vodu zdarma, ale třeba i informace o tom, jak se bezpečně dostanou domů,“ podotkl Robert Banovský, majitel klubu Melodka.

Až na zásadní novinku je brněnská drogová scéna „stabilní“. Už po řadu let jí vládne pervitin. Zároveň však Brno patří k lokalitám, kde se více než jinde holduje opiátům, především heroinu, a to hlavně mezi Romy.

V tomto ohledu nicméně nastal mírný pokles i díky substituční léčbě metadonem, kterou prošly a dál procházejí desítky lidí.

Podané ruce evidují 1 100 problémových uživatelů pervitinu, jimž droga působí zdravotní potíže a rozbíjí život. Vypadávají z běžného života, ze školy či práce a končí na ulici. Proto je mezi bezdomovci 80 procent lidí závislých na drogách.

„Roky usilujeme o substituční léčbu pervitinu, která už ve světě funguje a lidi dokáže proměnit k lepšímu během pár měsíců. Ale zatím jsme neuspěli,“ podotkl Vobořil.

Stejně jako v celém Česku i v Brně má sestupnou tendenci spotřeba marihuany.

„Její kouření patří mezi činnosti, které lidé pěstují ve skupině. Jenže mladí od 15 do 35 let teď tráví denně hodiny na sociálních sítích,“ poznamenal Vobořil s tím, že téměř vůbec se zatím na jižní Moravě „neuchytily“ syntetické drogy.

Žádné dramatické změny nezaznamenaly ani ceny drog. Jeden gram pervitinu se dá nejčastěji sehnat za tisícovku stejně jako gram heroinu. Za stejné množství marihuany zájemce zaplatí 200 korun.

Místo heroinu buprenorfin

Nově se na trhu objevil substituční lék buprenorfin, jenž si mezi narkomany získává oblibu. Je slabší než heroin, šetrnější, nehrozí u něj předávkování a stojí méně. Za heroin dá závislý 30 až 40 tisíc měsíčně, buprenorfin přijde na osm tisíc.

„Problém je v tom, že lék je dostupný hlavně na černém trhu. Pomohlo by, kdyby jej částečně hradila pojišťovna, protože lidé mohou normálně fungovat,“ vysvětlil Vobořil.

Podané ruce jako jediné na jižní Moravě poskytují substituční léčbu těžce závislým na heroinu. Právě té ale letos hrozilo, že skončí, protože kraj místo slíbených 9,5 milionu korun snížil příspěvky neziskovým organizacím na protidrogové služby na sedm milionů. Rozdíl nakonec doplatilo Brno. A k programům neziskových organizací v oblasti drog se hlásí i nová brněnská koalice.

„Nebylo by dobré škrtat položky na pomoc těžce drogově závislým. Jakmile to totiž uděláme, půjdou a začnou si peníze na drogy obstarávat krádežemi. O příspěvku na služby budeme jednat i s krajem,“ prohlásil Robert Kerndl (ODS), který dostane na starost sociální oblast.