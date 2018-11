VIDEO: Unikátní autobus pohání plyn vznikající při čištění odpadní vody

17:25 , aktualizováno 17:25

Brněnský dopravní podnik vyslal do ulic autobus, který jezdí na plyn vznikající při čistění odpadních vod. V Česku je to unikátní využití, dopravní podnik se tím zapojil do pilotního testování.