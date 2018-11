Konkurenci k mapám Googlu tvoří firma z Brna. Pomáhá ji vesmírná ESA

Už od jara má Evropská kosmická agentura ESA v Brně v rámci Jihomoravského inovačního centra kosmický inkubátor na podporu začínajících firem v regionu. Během tří let chce ESA společně s Jihomoravským krajem vybraným společnostem rozdělit částku převyšující 11 milionů korun.

„Kromě finanční podpory budou moci využít konzultační a poradenské služby v technologické i podnikatelské oblasti a nebo pomoci s vyhledáváním partnerů a potenciálních investorů,“ uvedla Markéta Filipenská za inkubátor ESA v Brně.

Ten měl být v provozu už od léta, nakonec se rozjede se zpožděním nyní v prosinci. „Čekali jsme delší dobu na podpis dohody s vesmírnou agenturou. To se povedlo až v říjnu,“ vysvětlila zdržení Filipenská. První firmy, které se do inkubátoru zapojí, vybrali tento měsíc.

Zájem o spolupráci mělo šest firem, nakonec odborná porota jako dvě nejlepší vybrala World of Space a OctoGeo. Právě pro druhou zmíněnou nebude kontakt s agenturou ESA novinkou. Loni získala od kosmické agentury vůbec jako první česká firma ocenění Copernicus Masters.

Mapy z Brna fungují i offline

OctoGeo, která existuje od začátku minulého roku, chce využít znalostí expertů ESA pro rozvoj vlastních služeb a technologií. „Jedná se především o algoritmy pro barevné ladění satelitních snímků pro tvorbu bezešvých map,“ přiblížil jednatel firmy Petr Přidal.

Jinými slovy nechtějí, aby člověk podle barev poznal, že část zemského povrchu byla vyfocená v určitý čas v jednom ročním období a sousední úplně jindy. Dnes mají sice vyladěné klasické mapy, snímky Země ze satelitů však mají zatím pouze ve střední kvalitě.

Společně ještě s jednou švýcarskou firmou vytváří brněnská společnost službu nazvanou MapTiler. Zpracováním leteckých a satelitních snímků z družic ESA a jejich kombinací s místopisnými názvy či jmény ulic chce konkurovat světové firmě Google.

Na rozdíl od něj nabízí mapy, které jsou založené na otevřených datech. Výhoda je v tom, že mapy lze jednoduše přizpůsobit k vlastnímu použití a používat také bez přístupu k internetu, což podle OctoGea další firmy či instituce ocení.

Poradí, kde je nejlepší ve městě sázet zeleň

Z Brna je i druhá vybraná firma World of Space, která se stejně jako OctoGeo zabývá zpracováním satelitních dat. Nevytváří však mapy, soustředí se díky snímkům z družic na analýzy vegetace a s tím souvisejícího sucha, a to především pro města, z nichž se v létě stávají tepelné ostrovy. V současnosti takto spolupracuje s Brnem, Prahou a Plzní.

Peníze, které společnost získá, chtějí věnovat mimo jiné do zapojení umělé inteligence. Vytvoří produkt pro celou Evropu. „Města, zemědělci a další uživatelé díky tomu získají průběžné informace o vývoji sucha a možných opatřeních, jak se mu bránit,“ sdělil jeden ze zakladatelů firmy Jan Labohý.

Vysvětluje to na konkrétním příkladu: díky zpracování dat z družic dokážou říci, zda některá zeleň je ve městě skutečně užitečná nebo kam by bylo nejlepší vysadit novou, aby byla užitečná a místo ochlazovala. „Obecně se to sice řeší, ale u nás zatím málo a především pro výzkumné účely. My se snažíme vycházet z potřeb zákazníků,“ přiblížil Labohý, jehož firma existuje od září minulého roku.

Další začínající firmy se přidají na jaře

Právě krátkost fungování byla jedním z kritérií, které musely firmy ucházející se o podporu od kosmické agentury splňovat. Nesměly totiž na trhu být déle než pět let. A nezbytným předpokladem je inovace, kterou startupy přinášejí. Podobných inkubátorů, jako je ten v Brně, existuje po Evropě více než dvacet a ESA si hlídá, jaké firmy kde podporuje, aby každá přicházela s něčím novým.

Druhou výzvu na zapojení dalších firem vyhlásí na jaře příštího roku, kdy by podle Filipenské mohly současné dva startupy doplnit další čtyři. Za tři roky jich totiž mají v plánu získat devět, kdy každý z nich získá na svůj rozvoj zhruba 1,3 milionu korun.

„Abychom mohli kosmické technologie do budoucna využívat ještě hojněji, neobejdeme se bez zapojení komerčních firem, které jsou schopné aplikovat výsledky vesmírného výzkumu rychleji a levněji. Velkým zdrojem inovativních řešení jsou zvláště mladé firmy,“ dodala Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest, která kosmický inkubátor provozuje.