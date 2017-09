Soudce chce závěrečné řeči v případu hocha zraněného náhrobkem písemně

V případu požaduje dnes devatenáctiletý mladík Boris Trávníček po rousínovské základní škole téměř 14 milionů korun jako náhradu za celoživotní ujmu. Po neštěstí totiž zůstal upoutaný na vozík. Již dříve soudy ukázaly na viníka – školu, nyní se rozhoduje pouze o výši odškodného (podrobně jsem o tom psali zde).

I když dokazovaná již skončilo, v soudní síni ve středu závěrečné řeči nezazněly. Soudce totiž oběma stranám nabídl možnost vyjádřit své argumenty písemně.

„Není to typově jednoduchý případ, abych mohl okamžitě rozhodnout. Dáváme možnost právním zástupcům obou stran vypracovat závěrečnou řeč v písemné formě, protože s každým argumentem, který použijí, se soud musí vypořádat v odůvodnění rozsudku. Ať už je to, že je mladík celý život těžce poznamenaný, nebo to, že se i přes to hraje stolní tenis, řídí upravené auto a hodlá se i v budoucnu věnovat sportovní kariéře,“ vysvětlil Doležel.

Škola žádá, aby byla částka spravedlivá

Pojišťovna dala chlapci jako odškodné 1,3 milionu korun. Soud může tuto částku ze zákona navýšit.

Právní zástupce rodiny Trávníčkových Jakub Špitálský se k případu vyjádřit nechtěl s tím, že si argumenty nechává až do závěrečné řeči. Škola respektuje rozhodnutí soudu o vině, ale zároveň žádá, aby částka byla vyměřena spravedlivě. „Nemáme žádné vlastní prostředky a škodu bude muset uhradit obec, která je naším zřizovatelem. I když už soudy o tom rozhodly, vnitřně se nemohu srovnat s tím, že by viníkem byla jenom škola,“ poznamenal ředitel školy Jiří Kyjovský (více také zde).

K nehodě došlo v červnu 2011, kde se žáci sedmé třídy vydali se svým učitelem na prohlídku židovské čtvrti a chybějící částí plotu se dostali i na hřbitov. Při výkladu jeden ze spolužáků strčil do náhrobku a ten Borise Trávníčka zavalil. Učitel, který je v dnes v důchodu, dostal podmíněný trest, který mu amnestie prezidenta Václava Klause vymazala.

Chlapec, kterému zpočátku lékaři dávali šanci na minimální možnost pohybu, se začal se svým handicapem rvát, hned po úrazu tvrdě cvičil a v rehabilitačním ústavu mu učaroval stolní tenis. Dnes je členem reprezentace hendikepovaných sportovců za Slovensko, má slovenské občanství, hraje za sportovní oddíl v Prievidze a rád by se dostal na paralympiádu v roce 2020.