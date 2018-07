Školáky deset let učila falešná pedagožka, diplom padělala už podruhé

Ve filmu Škola ro(c)ku se neúspěšný muzikant vydává za učitele. Jenže to, co v televizi končí po dvou hodinách jako komedie, se na základní škole v Hevlíně na Znojemsku odehrávalo deset let.

Tak dlouho trvalo, než se na podvod přišlo. Až nedávno se totiž ukázalo, že třídní prvňáčků vůbec žádnou kantorkou není. Vysokoškolský diplom navíc padělala už podruhé.

Falešná učitelka byla přitom jinak bezproblémová, děti ji měly rády, oblíbená byla i u svých kolegů.

Jenže poté, co vyšlo najevo, že má padělaný doklad o studiu, ředitelce školy Josefě Omelkové nezbylo nic jiného, než kolegyni vyhodit. Skandál ale první žena školy nechce komentovat.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Rozhodli jsme se k rozvázání pracovního poměru, zatím dohodou,“ podotkla Omelková pro TV Nova, která o aféře informovala jako první.

K problému se veřejně odmítají vyjádřit i zástupci obce jako zřizovatele školy, o řešení není zmínka ani v zápisech ze zastupitelstva.

Trestní oznámení podala univerzita

Jisté nicméně je, že „pedagožka“ zfalšovala diplom z olomoucké Univerzity Palackého.

„Univerzita podala na dotyčnou paní trestní oznámení a v této věci momentálně probíhá trestní řízení. Není to první a zřejmě ani poslední případ padělaného diplomu, podobné případy už se v minulosti staly několikrát,“ prohlásil tajemník olomoucké univerzity Tomáš Franta.

A znojemská okresní státní zástupkyně Lenka Peroutková potvrdila, že věc byla postoupena policii a následovat bude standardní postup – tedy policejní vyšetřování.

Jak je možné, že na podvod učitelky tak dlouho nikdo nepřišel, je záhada. Indicie, že něco není v pořádku, přitom byly už dřív.

Jak zjistila MF DNES, problém kvalifikace zmíněné pedagožky řešila Česká školní inspekce na základě dvou anonymních stížností už v březnu a v dubnu 2016. Předala je k vyjádření tehdejší ředitelce školy Soni Kaňové.

„Oba podněty byly podepsané ‚nespokojení rodiče‘. Proto jsme doručili prakticky totožné stížnosti ředitelce, aby vhodnou formou informovala o kvalifikaci učitelky i rodiče žáků,“ přiblížil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Pravost nikdo neověřoval

Kaňová reagovala tím, že inspekci doložila diplom z olomoucké univerzity.

„Není naší povinností ověřovat pravost podkladů, které jsou školami poskytovány. Za to, co kontrolnímu orgánu předává, odpovídá škola, která je ze zákona povinna poskytovat podklady odpovídající skutečnosti. To už je pak trestněprávní záležitost,“ dodal Andrys.

Případ je o to více zarážející, že se žena podobného podvodu nedopustila poprvé. Před dvanácti lety zfalšovala diplom z Masarykovy univerzity v Brně, když nastupovala do znojemské Základní školy JUDr. Josefa Mareše.

Tehdy bylo obvinění staženo, protože zaplatila škodu. „Bez komentáře,“ vzkázala nyní ředitelka této školy Eva Hubatková. Podle dostupných informací však šlo o škodu za vyplacenou mzdu.

Sama univerzita totiž v obdobných případech peníze nevymáhá. Ačkoliv podala už desítky trestních oznámení, v žádném případě neoznámila padělání diplomu jako podvod s majetkovou škodou.

„Vždy šlo o přečin padělání a pozměnění veřejné listiny, někdy i ve spojení s poškozením cizích práv nebo nedovoleným podnikáním. U takových deliktů je újma univerzity spíše nemateriální. Náhradu škody patrně proto vymáhal někdo jiný,“ podotkla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Podle ní se tituly nejvíc padělaly v letech 2011 až 2012. Brněnská univerzita proto následně spustila systém na ověřování pravosti diplomů na webu pravydiplom.cz.

Nejlepší ze všech

Falešná hevlínská učitelka, kterou se redakci kontaktovat nepodařilo, se teď řešení s policií nevyhne. Kromě olomoucké univerzity na ni totiž na státní zastupitelství podala trestní oznámení údajně i sama ředitelka základní školy. Za padělání či pozměňování úřední listiny tak „kantorce“ hrozí až rok ve vězení.

Kdo by však čekal, že na falešnou pedagožku mají pifku rodiče dětí, které v Hevlíně učila, je na omylu.

„Paní učitelka byla velice oblíbená, školou žila. Myslím, že dostala přes prsty, tak proč z toho dělat mediální senzaci? Byla za tu nejlepší jak výukou, tak svým přístupem k dětem a rodičům. Pořádala akce, vedla kroužky a měla srdce na dlani. Lhát se nemá, ale touto lží nebylo ublíženo,“ napsala například Eva Adamová v diskusi o zfalšovaném diplomu na stránkách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

A škola tak kromě skandálu musí řešit i další úkol – sehnat do obce se čtrnácti stovkami obyvatel novou kantorku.

„Začíná být celkem problematické sehnat kvalifikované učitele. I když zájem o místo předběžně projeví, v průběhu letních prázdnin upřednostní pracovní místo blíže svému bydlišti. Hevlín je na každodenní cestování dost vzdálen a v obci mladí učitelé nejsou,“ napsala současná ředitelka Omelková ještě jako metodička prevence ve výroční zprávě školy.