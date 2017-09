Filharmonici z Brna získali klenot mezi dirigenty, povede je Russell Davis

Třiasedmdesátiletý umělec, který je proslulý mimořádným rozpětím repertoáru od baroka po soudobou hudbu z celého světa a je považován za jednoho z nejinovativnějších a nejodvážnějších špičkových dirigentů klasické hudby, povede filharmoniky po čtyři roky. Tedy od sezony 2018 až 2019 po sezonu 2021 až 2022.



V Brně bude působit spolu s Heribertem Schröderem, uměleckým poradcem, se kterým ho pojí letitá spolupráce. Společně s dramaturgem Filharmonie Brno Vítězslavem Mikešem a nově jmenovaným stálým hostujícím dirigentem Robertem Kružíkem budou určovat hudební směřování orchestru v následujících letech.

Nabídku z Brna rád přijal

„Jsme velmi šťastní, že se nám ho povedlo získat a věříme, že s ním vstoupíme i do nového koncertního sálu, který už se staví,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Do Brna Dennis Russell Davies přichází z Lince, kde působil patnáct sezon, a za sebou má 48 sezon v čele renomovaných orchestrů po celém světě. Dirigoval například opery na Salcburském festivalu, v newyorském Lincoln Center, v Houston Grand Opera, v Hamburské a Bavorské státní opeře, v Metropolitní opeře v New Yorku, v Chicagské lyrické opeře, Národní pařížské opeře,

Královském divadle v Madridu a Vídeňské státní opeře.

„Smlouva v Linci mi vypršela v srpnu a říkal jsem si, že si trochu odpočinu, ale prakticky hned jsem dostal nabídku z Brna a velmi rád jsem ji přijal. Pro mě samotného je to velké překvapení a na spolupráci se moc těším. Brněnská filharmonie je výborný orchestr, účinkují v něm i zahraniční hudebníci a má mezinárodní ambice a jsem rád, že k tomu mohu přispět,“ poznamenal mistr při svém představení.

Podle něj je jednou ze základních podmínek rozvoje tělesa nový koncertní sál. Podle něj bude mít ale význam i pro město a region. „V Linci jsme se na něj těšili 40 let, a když se pak v roce 2013 otevřel, nastal velký rozvoj města i celých Horních Rakous,“ uvedl Davies, který v Linci bydlí s manželkou a šestnáctiletou dcerou a do Brna bude dojíždět. „Je to jen 3 hodiny 20 minut vlakem. Jsme prakticky sousedé,“ poznamenal. S orchestrem se poprvé potkal na letošním Pražském jaru, kdy s ním úspěšně provedl Schnittkeho Faustovskou kantátu a Planety Gustava Holsta.

Je také vyhledávaným klavíristou

A příchodu světového umělce do Brna si cení i brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). „Jsem rád, že Filharmonie Brno patří k tomu nejlepšímu, co v České republice máme, a zaslouží si, aby ji do nového sálu vedl někdo takový. Je to nejen obrovská umělecká osobnost, ale i skvělý člověk,“ poznamenal Vokřál.

Kromě toho, že je Davies vynikajícím dirigentem, je i vyhledávaným klavíristou, se kterým chtějí spolupracovat významné orchestry, skladatelé i interpreti. Jako malou „klavírní“ ochutnávku předvedl v Domini parku skladby Pavla Hasse, Phlipa Glasse a svého přítele Arvo Pärta.

A bude také hostem dnešního zahajovacího koncert sezony 2017 až 2018 v katedrále na Petrově, kde od 19 hodin filharmonici uvedou oratorium Hectora Berlioze Dětství Ježíšovo.