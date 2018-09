VIDEO: Filozofická fakulta v Brně je v novém. Podívejte se, jak rostla

Poslední etapa, kdy se rekonstruovala budova C a D, vyšla na 301 milionů korun.

„Dokončením rekonstrukce vznikl v centru města útulný kampus nabízející inspirativní prostředí pro výuku a bádaní v oblasti humanitních věd, jejichž význam není v současnosti pro společnost o nic menší než u věd přírodních,“ míní rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Součástí oprav je i nový vchod do areálu fakulty z ulice Arna Nováka. Studentům i zaměstnancům je teď k dispozici nová čítárna nebo také víc prostoru pro společnou práci.

Dělníci také vyměnili podlahy a rozvody či opravili ústřední topení a částečně vodovod a kanalizaci.

„Znovuzpřístupnění historického areálu fakulty znamená pro mnoho pracovišť a studentů podstatně komfortnější pracovní a studijní prostředí, než jaké skýtaly provizorní prostory,“ sdělil děkan filozofické fakulty Milan Pol.

Nové prostory budou sloužit asi osmi tisícům studentů fakulty.

Na přednášky budou procházet mimo jiné kolem velké nástěnné malby připomínající genocidu Arménců, která navzdory předpokladům nakonec přečkala rekonstrukci téměř celá.

A chodit budou po časové schránce, která byla vložena do podlahy v budově D, aby její obsah časem připomenul, jak to na místě vypadalo dřív a co přestavba obnášela.

Co naopak zůstalo původní, to je schodiště v budově C, která pochází z roku 1921 a projektoval ji architekt Miloš Laml, pradědeček Jany Horákové, dnešní proděkanky filozofické fakulty pro vnější vztahy.