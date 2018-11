Firmy chtějí stěhovat pracovníky z Brna do menších měst, ušetří všichni

V Brně jsou proti jiným regionům vysoké mzdy i nájmy. Firmy se proto čím dál častěji snaží svoje lidi přemisťovat do okresních měst, kde mají pracovat i bydlet. Zaměstnavateli klesnou náklady, zaměstnanci zase mají lepší komfort.

Tenhle model je ideální hlavně pro ajťáky a vývojáře, kteří mohou pracovat v podstatě odkudkoliv. A okresy jim nabízejí to, co velká aglomerace nemůže – třeba klid a panenskou přírodu. Například Znojmo už hledá vhodné pozemky a agentura CzechInvest investora nebo firmu, která postaví vhodné prostory a následně sem přesune pracovníky z Brna.

„Jde především o lidi pracující na počítači, komunikující s celým světem, ale často bez pravidelné pracovní doby. Takže u nás se mohou přes den věnovat třeba sportovním aktivitám v národním parku a pracovat po večerech. Znojemsko je atraktivnější v jiných aktivitách než Brno,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

Podle ředitele regionální kanceláře CzechInvestu Patrika Reichla se tvář města za posledních deset let velmi zlepšila – ve Znojmě je fungující MHD, služby, obchody, kultura, sportovní vyžití a vše těsně sousedí s přírodou.

„Velmi často se setkáváme s tím, že celková nabídka služeb, kvalita života a prostředí, ve kterém budou žít manažeři a pracovníci, jsou pro volbu lokality rozhodující,“ poukazuje Reichl.

Zároveň je Znojemsko specifické v tom, že leží na periferii a nevede přes něj žádná hlavní dopravní tepna. Proto je klíčové, aby tu fungovala a přirozeně rostla místní ekonomika. A také příprava vhodné infrastruktury pro podnikatelské investice typu center sdílených služeb.

„Mám na mysli moderní office parky, vysokorychlostní internetové připojení a možnosti vyžití pro generaci lidí, kteří v těchto typech zaměstnání pracují,“ dodává Reichl.

Důležité je udržet růst mezd

CzechInvest aktuálně jedná s několika potenciálními zájemci z řad brněnských firem, které hledají možnost přemístění, případně expanze mimo Brno. Preferovanými městy jsou kromě Znojma i Hodonín, Kyjov nebo Moravský Krumlov.

Každý region je přitom atraktivní pro určitý typ investice. Znojemsko je tím, že tu působí vysoká škola, atraktivní pro investice v sektoru ICT nebo center sdílených služeb. Například Hodonín má zase vhodnější podmínky pro výrobní investice, protože je zde ještě dostatek pracovních sil do tohoto odvětví.

Pro firmy je klíčové najít vhodné zaměstnance, zároveň zůstat dopravně dostupnými a udržet růst mezd. To se ve velkých městech ne vždy daří. Na druhou stranu do Brna jezdí pracovat spousta lidí z celého kraje.

A právě přestěhování firem tyhle problémy řeší. „Firma se přemístí blíže k domovům svých zaměstnanců, zároveň tím udrží růst mezd. Minimalizuje se každodenní dojíždění,“ popisuje Reichl.

Navíc lidé utrácejí hlavně v místě, kde pracují, takže to přináší příjmy místním podnikatelům. Přemístění firem z velkých měst má tak výhody nejen pro ně samotné, ale především pro region, v němž nově působí. Pomůže to i městu, ze kterého se stěhují. Brnu se tak například uvolní kapacity pro výstavbu a sníží dopravní zatížení.

Rozběhnutá firma se stěhuje těžko

Že Znojmo přetáhne ajťáky a vývojáře Brnu, ale v blízké době nehrozí. „Brno má ideální infrastrukturu pro podnikání a život obecně a nedomnívám se, že by mohlo dojít k přetáhnutí tisíců zaměstnanců do okresních měst. Spíše bude díky tomu možné udržet tamní kvalifikované zaměstnance a motivovat děti ke studiu oborů, které pak mohou využít přímo ve svém městě,“ míní ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Tomáš Psota.

Například manažer brněnského GINA Software Boris Procházka to vidí jako šanci pro „nové hráče“ na trhu. „Pokud máte již rozběhnutou firmu v Brně, jen těžko přesunete své zaměstnance i s rodinami někam daleko od původního sídla. Pro nově vznikající firmy nebo pobočky je to jiné,“ zamyslel se Procházka.

Pro Kiwi.com to sice není aktuální téma, ale řeší ho a je si vědomo příležitostí, které tento koncept nabízí. „Do budoucna je možné, že se zaměří na coworkingy (sdílený pracovní prostor – pozn. redakce) v regionech pro spolupracovníky a možná i lidi „z venku“, ale to jsou zatím pouze plány a nesouvisí to s nájmy a podobně. Je to spíš něco, o čem se do budoucna uvažuje, ale pořád s tím, že společnost zůstane tam, kde je,“ podotkla Nina Černá z PR agentury Best Communications, která Kiwi zastupuje.

Sdílené pracovní prostory v menších městech plánuje třeba i IT společnost Tieto, jež má v Brně jednu z poboček.