Brněnská škola učí létat také Araby, teď musí kvůli bezpečnosti pryč

Za dobu své existence vypustila Flying Academy do světa kolem tří a půl tisíce pilotů, vybudovala si mezinárodní renomé a otevřela pobočky v USA i v Indii. Na konci srpna ovšem dostala výpověď, do konce listopadu musí opustit budovu v sousedství letiště a přijde i o možnost využívat jako dosud zázemí neveřejné části letiště k výcviku pilotů.

„Doneslo se nám, že je to kvůli tomu, že vyučujeme muslimy. To ale podle nás není důvod. Máme studenty ze zhruba padesáti států celého světa, tedy i z arabských zemí nebo z Izraele. Pokud by představovali riziko, nikdo je sem nepustí,“ vysvětluje ředitel školy Leoš Vybíral.

Nový provozovatel letiště, společnost Accolade, tuto verzi nepotvrdil. Pouze upozorňuje, že má větší bezpečnostní nároky, což je i kvůli studentům ze Středního východu časově náročnější splnit a akademii se to nedaří. Jako další zásadní důvod udává to, že si kvůli zvýšené intenzitě výcvikových letů stěžují okolní obce.

Podle Vybírala chce ovšem vedení letiště školu vyštípat a hledá si důvody, aby to mohlo udělat. „Nerozumím tomu. Vychovali jsme 3 500 pilotů, kteří šíří slávu Brna a kraje po světě. Představujeme čtyřicet procent pohybů na letišti, tedy startů a přistání, a mají z nás stálý příjem. Momentálně je to 3,5 milionu korun ročně,“ poznamenal Vybíral.

Zlom podle něj nastal loni, když společnost Letiště Brno koupila investorská skupina Accolade. Vzápětí letiště zavedlo poplatek 25 korun za jednorázový vstup do neveřejného prostoru za každého pilota, který v doprovodu zástupce školy přechází k hangáru s letadly.

Pak vstup omezilo na jeden za týden a současně zvýšilo nájem. „Nebyli jsme jediní, ale šokovala nás částka – o více než půl milionu korun ročně, to je o 70 procent. Učíme ve starém baráku po vojácích a do úprav jsme dali přes milion korun,“ uvedl Vybíral.

Flying Academy jsme opakovaně upozorňovali, zní z letiště

Společnost Accolade nesdělila, jak by chtěla uvolněné prostory a kapacitu letiště po odchodu akademie využít. Trvá na tom, že hlavní problém je neochota školy dodržovat přísnější bezpečnostní předpisy.

„Opakovaně jsme upozorňovali Flying Academy na nutnost respektovat opatření vyplývající ze zákona a předpisů, včetně nezbytnosti doložit u všech studentů vstupujících pravidelně do neveřejného areálu letiště doklad o spolehlivosti vydaný Úřadem pro civilní letectví České republiky,“ popsal mluvčí společnosti Accolade Jiří Sochor.

Poznamenal, že vedení letiště poskytlo škole dostatek času, aby se na to připravila. „Deklarovaná snaha Flying Academy zůstala jen v podobě prohlášení na Facebooku,“ podotkl Sochor.

Vybíral namítá, že splnit podmínku spolehlivosti je složitá procedura na měsíce, ale absolvovat ji musí i piloti, kteří přicházejí na dva týdny na obnovu licence, nebo na výcvik soukromého pilota, který se dá zvládnout za dva měsíce.

„Navíc se vztahuje na osoby, které se pohybují v prostoru, kde se nakládá a nastupují cestující. Ale tam naši piloti nepřijdou a tam, kde se pohybují, je doprovází osoba, která pověření má,“ popsal Vybíral.

Výcvik pilotů ze zahraničí máme pod kontrolou, ujišťuje BIS

Úřad pro civilní letectví nevidí v postupu letiště nic zvláštního. „Jedná se o vztah školy a provozovatele letiště, který je odpovědný za bezpečnost. Pokud uzná, že nějaký subjekt je rizikem, nebo se rozhodne zavést přísnější opatření, my takový postup akceptujeme,“ potvrdil mluvčí úřadu Vítězslav Hezký s tím, že úřad zajímají jen předpisy.

Možné riziko sleduje Bezpečnostní informační služba (BIS). „Bezpečnostní složky státu mají činnost malých a středních letišť a s nimi spojených služeb, jako je výcvik, pod kontrolou. Určitě se nemůže stát, že by výcvikem prošla osoba představující riziko,“ ujistil mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Škola se obrátila i na Jihomoravský kraj, který je majitelem letiště. Ten sice nemůže vstupovat do smluvních vztahů mezi jeho provozovatelem a společností Flying Academy, hejtman Bohumil Šimek přesto slíbil, že se sejde se zástupci školy a současně požádá vedení společnosti Accolade, aby se s Flying Academy ještě pokusilo dohodnout.

Pokud ne, přestěhuje se škola jinam. Ale nedokáže odejít ze dne na den. „Musíme zůstat minimálně do doby, než dolétáme posledního pilota, který letos začal,“ poznamenal Vybíral.