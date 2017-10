Fotky nahého náměstka visí v centru Brna, schytal kritiku za dopravu

Podobných transparentů je podle informací MF DNES v Brně více, další třeba na mostní konstrukci v Gajdošově ulici. Kromě fotky a telefonního čísla je na plakátu i vzkaz: „K plynulé jízdě Vám dnes hraje sám náměstek pro dopravu Matěj Hollan.“

Případem se už zabývají strážníci. „Hlídka situaci na místě posoudila, a protože není možné vyloučit spáchání přestupku proti občanskému soužití, postoupíme případ s tímto podezřením správnímu orgánu. Tento typ přestupku je možné spáchat mimo jiné tak, že pachatel jinému člověku ublíží na cti tím, že ho vystaví posměchu ,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

K vyvěšení Hollanovy fotky se na facebookových stránkách přiznalo hnutí Slušní lidé. Jeho členové už v květnu na instalaci na Moravském náměstí, která byla centrem festivalu Meeting Brno, dali podobiznu náměstka pro dopravu, kde měl knírek jako nacistický vůdce Adolf Hitler.

Brno sužují velké dopravní komplikace

„V Brně se v posledních měsících nedá normálně žít. A co udělá vedení? Náměstek pro dopravu nejdříve půl roku s nikým nekomunikuje, a když už to nejde jinak, hodí vinu na úředníka. A začne psát o kulturním dění. Téma dopravy se snaží odkopnout. Tak proto někdo musí říci: Hollan je nahý. Nahý ve své neschopnosti řešit problémy města. Nahý ve své nekompetentnosti,“ vzkázali Hollanovi zástupci hnutí přes sociální sítě.

Hollan to bere jako pochvalu. „Hnutí Slušní lidé, které ministerstvo vnitra zařadilo na seznam neonacistických extremistických skupin, už ze mě udělalo na Německém domě Hitlera, nyní vystavují další obrázek se mnou. Jsem za to rád, zrovna od téhle party mi to přijde jako pochvala, že dělám věci dobře. Mnohem víc by mě děsilo, pokud by mi vyjadřovali podporu jako mnohým jiným brněnským politikům, třeba z řad ODS nebo KSČM,“ okomentoval Hollan nejnovější počin brněnského hnutí.

Brno se v posledních týdnech potýká s velkými komplikacemi v dopravě. Kolony a půlhodinové zpoždění nejsou výjimkou. Důvodem jsou další opravy silnic. Vedení města se dokonce rozhodlo, že práce na dalších úsecích prozatím odloží (psali jsme zde).