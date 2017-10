Skauti vybrali svého hrdinu. Františka Nečase popraveného nacisty

Když se vloni na podzim objevila na webu výzva všem skautům, aby ve svých řadách hledali novodobé hrdiny, ti z Letovic neváhali. V té době už měli zmapovanou historii založení oddílu a z ní jako vzor čněl železničář František Nečas.

Ten totiž naplnil skautský slib bojovat proti násilí a útisku národa a slabých do posledního písmene. Za účast v odboji ho v 37 letech popravili. „Nejvíce podkladů nám poskytl bratr Karel Hoder, který i přes svých devadesát let stále aktivně sbírá a schraňuje všechny dokumenty o letovických skautech,“ říká dvaadvacetiletá Jaroslava Krušinová, studentka brněnské medicíny, jež se aktivně věnuje skautingu a vzpomínky na Nečase zaznamenala.

Podle ní bylo do odboje zapojeno více letovických skautů a část z nich skončila v koncentrácích. Nečas ale nepřežil. „Jeho příběh má obrovský morální přesah, proto ho od letošního školního roku zařazujeme do výchovného programu pro děti,“ poznamenala Krušinová.

Nečas se narodil v roce 1907 ve Stvolové u Letovic jako čtvrtý z osmi sourozenců. V roce 1920 si společně s Antonínem Pěťou, Ladislavem Stahlem a dalšími přáteli sehnali skautskou literaturu, v ní se inspirovali a založili první letovický skautský oddíl.

Vypustil cisterny oleje, které zásobovaly wehrmacht

Mladí muži tábořili v okolí Svojanova a Bouzova a pořádali výpravy do přírody pěšky i na kolech. Na těch se dokonce odvážně pustili až do Jugoslávie a Itálie. Oficiální souhlas se jmenováním Antonína Pěti sborovým vůdcem dostali od „otce“ československého junáctví Antonína Benjamína Svojsíka až o osm let později.

Po vzniku protektorátu Čechy a Morava Němci organizaci skautů rozpustili, ale jeho členové zůstali skautingu i jeho ideálům nadále věrní. Založili odbojovou skupinu Berger, jejímiž členy byli kromě Nečase například i Antonín Pěťa, bratři Josef a Stanislav Novákové a Josef a Ladislav Stahlové nebo Miloš a Ladislav Štulpové.

Snažili se všemožně škodit nacistům. Získávali a rozšiřovali informace o jejich cílech, o vybavení a pohybu německého vojska, odhalovali donašeče gestapa, sledovali transporty na silnici Brno – Svitavy a na železnici Brno – Česká Třebová. Podíleli se na sabotážích železničních tunelů i v leteckém průmyslu, v továrně Avie v Praze, shromažďovali a ukrývali zbraně a podporovali odboje v Ostravě.

Skupinu ale někdo udal a pro Nečase si 22. června 1943 přišlo gestapo přímo na nádraží v Rájci, kde tehdy sloužil jako výpravčí ČSD. Udání dostalo nejspíš poté, co se Nečas podílel na vypuštění cisteren oleje v Rájci, které sloužily k zásobení wehrmachtu.

„Gestapo ho obvinilo ze sabotáže a přechovávání zbraní. Byl vězněný a týraný v Kaunicových kolejích v Brně a takzvaným lidovým soudem (německy Volksgericht) odsouzený k smrti. V dubnu 1944 ho převezli do Breslau (Vratislavi) a v červenci téhož roku popravili.

Zůstala po něm manželka se šesti dětmi ve věku od 5 do 13 let, která se dostala do velmi těžké životní situace a musela se o rodinu postarat.

Podle Krušinové bylo prvotním plánem dát dohromady Nečasův život z dokumentů, jež už skauti měli o založení oddílu, ale ukázalo se, že budou mnohem úspěšnější.

„Začaly se nám scházet informace z Vojenského historického ústavu, z blanského okresního archivu a od Karla Hodera, jenž navštívil dceru popraveného muže a získal od ní jeho dopis na rozloučenou. „To byl pro mě nejsilnější moment celého příběhu. Proudí z něj nesmírná láska k manželce a k dětem a obrovská morální síla,“ poznamenala Krušinová.

Na nikoho se nezlob, napsal Nečas manželce

Nečas v dopise radí manželce, jak se uchránit před možnými následky.

„Vím, cos’ všechno pro mě udělala a co bys ještě udělala, abys mě byla mohla zachránit. Na mně samém nejlépe poznáš, jak vše je klamné a jak všechna lidská útěcha je marná. Proto vše ponech Bohu, uzavři svou duši, chceš-li přede všemi lidmi, nebo jinak si přidáš trápení, neboť lidé spíše budou s Tebou chtít mluvit pro senzaci, a ať každý sám duši svou opatruje. Tak nejlépe, myslím, ušetříš svých lítostí,“ píše Nečas.

A nabádá ji, aby byla opatrná a nikoho nesoudila. „Nezlob se na nikoho a nestěžuj si, jenom Bohu, a také proto ne, abys někomu neukřivdila. Sourozence, příbuzné též popros, aby o mně nemluvili, aby snad oni nebo i jiní postupováním nepřišli do nepříjemností,“ vzkázal v dopise.

František Nečas dostal v roce 1946 Československý válečný kříž a zlatý Junácký kříž Za vlast 1939–1945. Připomíná ho pomník obětem 2. světové války v parku u městského koupaliště v Letovicích a pamětní deska v Rájci na nádraží.