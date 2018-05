Veřejné umývárny vyšly z módy, z kdysi slavných lázní může být radnice

7:01 , aktualizováno 7:01

Do městských lázní v Zábrdovicích se Brňané chodili koupat od počátku 30. let minulého století. V posledních letech areál chátrá, teď má ale městská část Brno-Židenice v rukou architektonickou studii, podle níž by se do něj mohl přesunout městský úřad ze Staré osady.