Terminátora ani Matrixu se bát nemusíme, prohlásil Kasparov v Brně

„Poté, co jsem s ní skončil, zaměřil jsem se na podporu demokracie a zajímá mě také, jak budou vypadat vztahy mezi člověkem a počítačem,“ vysvětlil Garry Kasparov. Právě on se totiž stal prvním šachistou, jehož v roce 1997 v turnaji porazil počítač Deep Blue od společnosti IBM.

Poslední tři roky je však Kasparov ambasadorem české antivirové společnosti Avast, což byl i důvod jeho cesty do Brna. Když se totiž v lednu 2016 bavil v Praze s představiteli firmy, uvědomil si, že bezpečnost je v dnešním světě průsečíkem všeho, co se dostalo do jeho nového zájmu.

„Ukázalo se, že styčné plochy mezi námi jsou širší, že nejde jen o základní souboj člověka s počítačem, ale že on sám se angažuje v ochraně soukromí nebo online svobodě,“ přiblížil technický ředitel Avastu Ondřej Vlček. „Sám Garry dnes často říká, že technologie se velmi posunuly dopředu, a to tak, že průměrná aplikace na mobilním telefonu je úplně jinde než počítač, se kterým hrál on sám,“ doplnil Vlček.

Ani ten nejlepší šachista zkrátka na program nemůže stačit. „Lidé se však nemusí obávat umělé inteligence, jak ji znají třeba z filmů Terminátor nebo Matrix. Vždy je to pouze na lidské odpovědnosti, jak a k čemu technologii s umělou inteligencí využijeme,“ řekl Kasparov.

Do Brna přijel, aby i s dalšími představiteli Avastu oficiálně otevřel ve čtyřech patrech nové moderní kanceláře. Ty si společnost pronajala v jedné z prvních budov, které vyrostly v prostoru někdejší Vlněny poblíž centra města.

Dosud firma sídlila v administrativním komplexu Spielberk Office Centre v Holandské ulici. Vedení ale chtělo prostory ve standardu, který nabízí i světová technologická špička v americkém Silicon Valley.

„Budova je ve velmi moderním stylu a přináší řadu benefitů pro zaměstnance, které byly na Holandské nemyslitelné. Tím největším je jídelna, v níž je od rána do večera neomezená a bezplatná konzumace jídla a pití,“ představil Vlček. Z dalších benefitů jsou to relaxační místnosti jako posilovna, herna s kulečníkem či dětský koutek.

V novém komplexu dnes pracuje téměř 400 lidí, z nichž většina se věnuje vývoji nových produktů. V globálním měřítku je to zhruba polovina všech vývojářů firmy, kteří jsou soustředěni právě v Brně. „Chceme ale dále růst. Máme kapacitu pro další odborníky, chceme se dostat zhruba na 500 zaměstnanců,“ prozradil ředitel.