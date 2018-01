VIDEO: Po zkolabované D1 jeli hasiči krokem, řidiči stále neumí uhnout

„Je to klasika pořád dokola. Záchranná ulička žádná, problém s kamiony v levém pruhu. Navíc jsou to záběry z osobáku, za kterým jede cisterna, která je o poznání větší a má tak větší problém projet,“ komentuje úterní sestříhané záběry ze směru od Brna na Vysočinu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Až k nehodě se posádce v tomto případě dostat nepodařilo. „Bylo štěstí, že z protisměru přijela jednotka z Vysočiny, která zahájila vyprošťování zraněného řidiče. My jsme na konci šli pěšky. V případě, že by se tam nedostali kolegové z Vysočiny, museli bychom si všechno náčiní a vyprošťovací zařízení odnosit až na místo,“ popisuje Mikoška.

Pozorujete s postupem času u řidičů na českých dálnicích zlepšení?

Ne, je to pořád stejně špatné a pořád dokola. U každé nehody na dálnici řádná ulička chybí. Tentokrát jsme se dokonce setkali s tím, že se řidiči do té uličky otáčeli a vraceli se zpátky do protisměru. Nejen, že nás to samozřejmě může zpomalit, ale navíc je to velmi nebezpečné. Někdy se stává, že se ulička udělá, ale za námi se zase zavře, takže další hasičská auta nebo sanitky si uličku musí znovu vytvářet. S tím se setkáváme v podstatě u každé nehody.

Chápu správně, že řidiči začnou uhýbat, až když slyší sirénu?

To je ten problém. Řidiči si zřejmě často myslí, že uličku mají tvořit až ve chvíli, kdy přijedeme. Ale ulička má být nachystaná ještě předtím, než se objeví první auto s modrým majákem, abychom jí mohli snadno projet. Když je ulička dobře nachystaná, tak jsme schopni jet klidně 80 kilometrů za hodinu. Na tomto videu vidíte, že jedeme krokem, protože si tu uličku tvoříme. Navíc kamiony, co zastaví v pravém pruhu, jsou půl metru od sebe. Nejsou tak schopny pořádně manévrovat a dostat se do odstavného pruhu, kde by měly být.

Mohou kvůli tomuto zdržení umírat při nehodách lidé?

To je samozřejmě extrémní případ, ale ta možnost tady je. Včera už jsme zdržení nepočítali na desítky vteřin, ale bavíme se o minutách. Pokud by na konci byl řidič, který potřebuje třeba resuscitaci, tak vám záchranka potvrdí, že s každou minutou se razantně snižuje pravděpodobnost záchrany. Je to dost nepříjemná věc hlavně pro zraněné, kteří nás potřebují co nejrychleji.

Máte představu, jak to vypadá v jiných zemích?

Já mám osobní zkušenost s Rakouskem, kde to docela funguje. V koloně jdou auta automaticky doprava nebo doleva. Faktem je, že tam podél dálnic a na mostech jsou poměrně často cedule, které ukazují, jak uličku dělat, takže se to řidičům vryje do paměti. Ale pokud vím, tak legislativně ulička funguje v Rakousku kratší dobu než u nás, takže je paradoxní, že u nich to za kratší dobu funguje a u nás za delší dobu ne.

Napadá vás nějaké řešení, jak situaci zlepšit?

Odpověď, jak to řešit, nehledejte u hasičů. To je otázka spíš na policii jakožto represivní složku a na BESIP, potažmo ministerstvo dopravy, jako složku osvětovou.