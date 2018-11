Na Nových Mlýnech zavřou na týden most, začnou stavět provizorní náhradu

V neděli, kdy se most zavře, si v Brodě nad Dyjí starosta obce Petr Kolaja (nez.) stoupne k přechodům a bude řídit přecházení chodců.

„Nejspíš to spadne na mě, protože nikoho jiného nemáme, kdo by to mohl dělat,“ říká.

Kvůli kompletní uzavírce mostu přes Nové Mlýny bude obcí projíždět násobně více aut a kamionů. Most je v havarijním stavu a provizorní konstrukce do jeho generální opravy umožní obousměrný provoz jak osobních aut, tak kamionů.

Montáž potrvá od 25. do 29. listopadu. Dočasný most povede necelý metr nad stávající vozovkou, bude měřit 115 metrů a vážit téměř 50 tun. Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Fialy je takové řešení možné navzdory špatnému stavu současného mostu.

„Speciální ocelová konstrukce provizorního mostu rozloží váhu v celé jeho délce, takže na něj budeme schopni pustit následně oba směry,“ vysvětlil Fiala. Hlavní zátěž podle něj bude na koncích mostu.

„Na silnici této kategorie a s tímto provozem není obvyklé, abychom stavěli provizorní most, který měří více než sto metrů. Využíváme to spíš na malé mostky,“ poznamenal Fiala.

Objížďky povedou dvěma směry

Na necelý týden se musí obrnit trpělivostí kromě Brodu i čtyři kilometry vzdálené Dolní Dunajovice. Tam plánují, že příští týden budou žáci chodit do místní školy bočním vchodem. Kvůli bezpečnosti se také chystají hlídat přechody. Ten u školy budou mít na starosti strážníci z nedalekého Mikulova.

Na velké množství aut se však nepřipravují pouze tyto dvě obce, které leží na nejbližší objízdné trase. Přes Brod a Dunajovice má jezdit jen směr z jihu.

„Mám ale obavy, že řidiči trasy objížděk nebudou dodržovat a všichni pojedou nejkratší cestou přes nás,“ míní starosta Brodu.

Ze severu povede objížďka až přes vzdálenější Drnholec, Dobré Pole a Březí u Mikulova.

„Žádnou radost z toho nemáme, ale chápeme, že bohužel jinde objížďka vést nemůže. Máme problém, že přes silnici, u které stojí mateřská i základní škola, nevede žádný přechod,“ sdělil starosta Drnholce Jan Ivičič (nez.).

Semafor bude i přes most na objížďce

Tři pracovníci obce, kteří se běžně starají o úklid v ulicích, budou od neděle na silnici řídit dopravu stejně jako starosta v Brodě nad Dyjí. „Máme sice slíbené, že nám pomůže městská policie z Mikulova, ale samozřejmě zde nemůže být neustále,“ přiblížil.

Místní a řidiči, kteří obcí pravidelně jezdí, si budou muset zvyknout také na změnu přednosti v jízdě na křižovatce v centru obce. Jako hlavní silnice bude vedena trasa objížďky.

A hned za obcí čeká další komplikace, a to na mostě přes Dyji. Stejně jako dnes přes Nové Mlýny totiž přes něj bude kyvadlový provoz, který bude přímo na místě ručně řídit pracovník.

„Na tom mostě se nemůžou potkávat dva kamiony,“ vysvětlil Fiala. Podle starosty Ivičiče už totiž ani tento most není kvůli stáří v dobrém stavu.

Provizorní most přes Nové Mlýny, jehož stavba a údržba vyjde na 21 milionů korun, bude takto sloužit až do března 2020, kdy silničáři plánují zahájit rekonstrukci stávajícího. Pak se opět vrátí objížďky.

„Vysoutěženého zhotovitele bychom mohli mít sice v polovině příštího roku, ale od listopadu do března tam kvůli hnízdícím ptákům nemůžeme pracovat, takže nemá smysl shazovat most v polovině sezony,“ vysvětlil Fiala.

U Černé Hory už je skoro hotovo

Ke konci se naopak blíží stavba nového mostu u Černé Hory na Blanensku na hlavním tahu z Brna na Svitavy. Otevření plánují silničáři na 7. prosince. „Asfalt se bude pokládat 2. a 3. prosince,“ doplnil Fiala.

Přestože už zhruba za dva týdny budou řidiči jezdit po novém mostě a sousední městys si tak po roce a půl oddychne od tisíců aut, které přes něj celou dobu jezdí, stejně se na úsek od kruhového objezdu k mostu příští rok silničáři na dva týdny vrátí. Budou tam opravovat povrch silnice.