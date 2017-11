Místo školy prodávaly s matkou heroin. Před policií jej chtěly spláchnout

Když kriminalisté z Toxi týmu přišli do bytu poblíž centra města, byla doma pětatřicetiletá žena se dvěma dcerami, kterým ještě nebylo patnáct let. Jedna z dcer se okamžitě po vstupu policie zamkla na záchodě a spláchla. To bylo policistům podezřelé, a tak WC demontovali.

„Zjistili, že se dívka pokusila zlikvidovat taštičku s takzvanými psaníčky heroinu, ale ta uvízla v odpadní rouře,“ vylíčila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Psaníček s drogou bylo celkem 48. Policisté objevili také hotovost přesahující 11 tisíc korun, kterou rodina utržila za prodaný heroin. Žena a její dcery se ke všemu doznaly.

„Povedená rodinka si tímto způsobem vydělávala nejméně od začátku letošního roku. Nezletilé dcery heroin prodávaly přes okno bytu,“ popsala dále Cejnková.

Kriminalisté případ dále vyšetřují. Matce dívek hrozí až pětileté vězení za nedovolenou výrobu a nakládání s psychotropními látkami a ohrožování výchovy dětí. Dcery vzhledem k jejich věku policie stíhat nemůže.