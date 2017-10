Půl kila hantecu a kuchařka k tomu. Žanek má novou bichlu

Jde o knihu plnou rozhovorů, v nichž vysvětlují svůj vztah k hantecu jak celebrity, tak lidé, kteří k němu mají blízko. Cílem je nejen pobavit, šokovat nebo zavzpomínat, ale především šířit hantec mezi mladými. „Tato bichla by měla ukázat, že i celebrity hantec používají, že ho nezavrhují,“ vysvětluje autor.

O svém vztahu k hantecu hovoří padesát, nebo jak by řekl Hlaváček „půl kila“ osobností, třeba herci Pavel Zedníček a Bolek Polívka či zpěvák Laďa Kerndl. Někdo nostalgicky, někdo s humorem, všichni ale pozitivně. „Hantec, to je životní filozofie, postoj a stav duše,“ tvrdí například bavič a moderátor Petr Novotný a Hlaváček mu dává za pravdu. „Nejde jen o tu mluvu, je to vše dohromady,“ přiznává.

Sám si bere příklad ze svého předchůdce, nejslavnějšího propagátora hantecu Franty Kocourka, a vyvádí jednu vylomeninu za druhou. Jednou z nich jsou třeba svatební obřady v hantecu, směsice rádoby vznešené úřední mluvy a hospodské hantýrky.

Recept z knihy Tvarglová bomba Tato chálka je unikátem moravských a brněnských domácností. Existuje pro ni ještě jeden, vulgárnější jednoslovné název. To slovo velice ochotně před lety přeložil z angličtiny náš prezidentské Zeman ve svém sdělení národu. Z čeho to ufachčíme: tvargle, škopek, cvíbl Jak to ubóchneme: Všechny ingredience se uzavřó do krabičky na tři dny a vystaví se na fenstr, aby na to rumplovala zoncna. Po zvláštní chemické reakci vznikne živá, bobtnající hmota, kteró si největší odvážlivci namažó na brzdu a natlačí do štrycle. Je to jasná válka, že na tuto laskominu v hotelích vyšší kategorie nenarazíte.

Od své nové knihy si Hlaváček hodně slibuje, a rozhodl se ji proto pokřtít rovnou třikrát. A ve velkém stylu. První křest se totiž odehraje v Las Vegas. „Co se stane ve Vegas, to je nejlepší. Ve Vegas je totiž všechno nejlepší,“ směje se Hlaváček. Další křest bude koncem října v Brně a poslední v Praze.

„Žanek“ věří, že zaujme hlavně mladou generaci, i když jeho přátelé mu spíš doporučují vytvořit mobilní aplikaci. Internetový slovník už existuje, zájem mladých o hantec ale neroste. „Děcka dnes chtějí, aby se jim vše naservírovalo pod nos, nechtějí nic vymýšlet. Když s tím ale člověk začne, je odměněn tou komikou,“ tvrdí Hlaváček.

Recepty s příběhem

Kromě rozhovorů má publikace ještě druhou část, která by se dala nazvat 50 chutí v hantecu. Čtenáři v ní najdou recepty pyšnící se vtipnými názvy a hlavně nezvyklými ingrediencemi. „Jsou to recepty s příběhem. Mám je buď od kamarádů, nebo jsou to nějaké zvláštní recepty, které znám. Obsahují šokující ingredience, ale ve skutečnosti je to pak hrozně dobrý. Podle všech padesáti receptů jsem uvařil a výsledek ochutnal, abych měl jistotu, že to bude k jídlu. Taky jsem za tu dobu přibral dvanáct kilo,“ krčí rameny Hlaváček, těžkou hlavu si z toho ale nedělá.

Aby toho vtipu v kuchařce nebylo málo, najde čtenář u každé extra dobré speciality obrázek pejska. Je, nebo spíš byl to pes od Hlaváčků. „On byl přítomný u toho vaření a vždy ty mé výtvory dojídal. To víte, že si ze mě dělali srandu, že umřel z toho jídla, ale on umíral už dlouho,“ brání se Hlaváček.