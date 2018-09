Šalingrad, Hlavas, Vídeň-sever. Brňané vyberou z 1 500 názvů pro nádraží

Návrh, který bude mít po finálovém kole nejvíc hlasů, bude doporučením, o názvu následně rozhodne komise Správy železniční dopravní cesty.

Návrhy mohli lidé posílat do konce srpna, nyní mohou až do konce září hlasovat pro svého favorita. Do finálového kola postoupí deset tipů s nejvyšším počtem hlasů. Hlasovat může každý bez omezení věku a bydliště, přičemž platí pravidlo jeden hlas na jednu e-mailovou adresu.

„Ze všech návrhů, které nám dorazily, jich nejvíce skloňuje variantu Brno, hlavní nádraží. Jsme velmi zvědaví, jestli v samotném hlasování lidí zvítězí tradice, nebo nějaká kreativnější alternativa,“ uvedl brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Celkem dorazilo 3 329 návrhů, z toho 1 501 unikátních, 1 257 názvů duplicitních a 571 jich město vyřadilo, protože porušovaly pravidla soutěže. Do soutěže se lidé zapojovali v průběhu celých letních prázdnin, největší boom ale město zaznamenalo v prvním týdnu soutěže, kdy přišla téměř třetina návrhů.

Mezi nimi jsou například i názvy jako Vídeň-sever, Praha-východ, Nádraží Růžového jednorožce, Rola Brno, Nádr, Hlavas či Osvětlená zatáčka na trase Praha-Vídeň.

Z deseti postupujících návrhů lidé v říjnu vyberou vítězný název. Soutěž o pojmenování nového brněnského nádraží skončí symbolicky v den 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Současné nádraží v Brně kapacitně nestačí, nové má za více než 40 miliard korun vzniknout u řeky Svratky.