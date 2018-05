Další problém s brněnským nádražím. Studie neřešila nákladní dopravu

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je nové vlakové nádraží v Brně za 46 miliard korun drahé. Teď se bude divit ještě víc. Kromě dalších 20 miliard za plánované „metro“ totiž hrozí, že bude třeba přidat miliardy na nadjezdy či tunely pro nákladní dopravu.

Lidé ze sdružení ŽESNAD zastřešující 98 procent veškeré nákladní dopravy po železnici důrazně varovali specialisty, kteří připravují podklady pro finální rozhodnutí vlády o poloze brněnského nádraží: Pokud vznikne ve variantě Řeka a nezajistíte, aby se nekřížily nákladní a osobní vlaky, železnice zkolabuje.

Podle nich studie proveditelnosti, kterou nechala za 20 milionů korun zpracovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), řešila nákladní vlaky jen okrajově, což se v budoucnu vymstí. Přes Brno totiž vede významný železniční koridor, jenž propojuje Evropu od severu až na Balkán. A úkolem Česka je zajistit, aby byl průjezdný.

„Varianta Řeka neodděluje nákladní dopravu od osobní, a to je zásadní problém. Osobní a nákladní vlaky se kříží v jedné úrovni a není pro ně dost místa. To znamená vážnou překážku pro budoucí rozvoj nákladní železniční dopravy, s jejímž rozvojem Evropská unie počítá,“ shrnul nedostatky Oldřich Sládek, ředitel sdružení ŽESNAD

Podle něj není ideální ani varianta Petrov. „I ona potřebuje dopracovat, ale tam by alespoň oba způsoby dopravy zůstaly oddělené, a po úpravách by byla použitelná. To ostatně jde i u Řeky, je ale otázka, kolik by to stálo a co by to obnášelo,“ podotkl Sládek. A právě to nyní doplňují experti pro jednání centrální komise ministerstva dopravy.

Jediný železniční uzel bude velmi zranitelný, varují dopravci

Podle dopisu, jenž ŽESNAD napsalo ministerstvu na počátku dubna, vznikne nejsložitější situace ve stanici Brno-Maloměřice, kudy dnes projíždí až 30 vlaků denně a míří směrem na jih. Do roku 2030 by se jejich počet měl téměř zdvojnásobit na 55 vlaků.

Navíc při variantě Řeka musejí ve stanici Brno-Židenice překřížit dvoje koleje v opačném směru, což je nejen nebezpečné, ale také to na čtyři hodiny denně zablokuje osobní vlaky na tratích z Brna na Blansko a Tišnov.

Problémů se tak rýsuje víc – v dopravě, v bezpečnosti i z hlediska životního prostředí, kam patří například hluk. Trať ze Židenic na hlavní nádraží by se měla z dvoukolejné proměnit na čtyřkolejnou, což si vyžádá studie a nemalé náklady na protihluková opatření, včetně omezení frekvence nákladních vlaků.

Dopravci mají obavu i z velkého množství výluk při stavbě nového nádraží na místě dnešního nákladního průtahu. „V určitých stavebních etapách může vyžadovat úplné uzavření, což by mělo pro nákladní železniční dopravu fatální dopady,“ píše se v dopise.

A argumentují i dalším rizikem. „Jediný železniční uzel bude velmi zranitelný. Pokud se něco stane, dojde k ochromení veškeré železniční dopravy na trase Břeclav–Brno–Kolín–Praha,“ varují dopravci.

Podle Sládka jsou nyní karty rozdané. „Předložili jsme návrhy na řešení a je na odbornících ze SŽDC a ministerstva, aby řekli ty svoje. Budeme o nich jednat v pátek, takže říkat teď konkrétní opatření, to by bylo předčasné,“ poznamenal.

Šance pro nádraží v centru?

Brno i kraj se přiklonily k variantě odsunu nádraží k řece, nyní však opět rostou naděje těch, kteří jej prosazují pod Petrovem. Za ně lobboval i náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno). I když nakonec zvedl ruku pro odsun s podmínkou vzniku „metra“ pro osobní dopravu, vysněnou variantu nevzdává.

„O problémech s nákladní dopravou jsme při rozhodování o poloze nevěděli. Je to pro nás překvapení,“ řekl Hollan.

Podle něj to ale může ovlivnit verdikt centrální komise ministerstva dopravy. „Pokud bude varianta Řeka dražší o podzemní dráhu a ještě o mimoúrovňové křížení kolejí s nákladní dopravou, může to hrát roli. V případě Petrova by byly úpravy menší,“ dodal Hollan.

SŽDC ani ministerstvo dopravy se k problému vyjadřovat nechtějí. „Centrální komise přerušila jednání a bude pokračovat po doplnění dalších podkladů,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Komise se sejde 15. května. Předtím jsou v plánu schůzky dopravců s odborníky i politiky na úrovni parlamentu. „Musíme počkat až na verdikt komise. Ta rozhodne do poloviny roku a jí navrženou variantu bude ještě schvalovat vláda,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.