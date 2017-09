Kdo ucpal ptákům hnízda montážní pěnou, policie nezjistila. Případ odkládá

„Prověřovali jsme několik poznatků, ale žádný nás nedovedl k pachateli,“ zdůvodnil mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník, proč se policisté rozhodli vyšetřování ukončit.

Neznámý pachatel na přelomu května a června zalepil montážní pěnou celkem 57 otvorů do hnízdních nor, které si vlhy vybudovaly ve svahu. Některé z nor byly prázdné, v dalších však na vajíčkách hnízdili ptáci a hrozila jim smrt hladem a žízní (více jsme psali zde).

Vlha pestrá přitom patří k velmi ohroženým druhům živočichů. V Česku jich hnízdí podle odhadů ornitologů pouze osm set až tisíc párů.

Do vyšetřování se kromě policistů zapojili také odborníci. Ani těm se ale nepodařilo zjistit, proč někdo chtěl ptáky usmrtit.

„Jedno vysvětlení by mohla být snaha o ochranu včel, ale je to naprosto nesmyslné,“ řekl televizi Prima ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Policisté nicméně nevylučují, že se k případu v budoucnu vrátí. „Pokud by se nám podařilo objevit něco nového, budeme ve vyšetřování pokračovat dál,“ dodal Zámečník.