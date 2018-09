Holasický H-System. V pasti se ocitla obec i lidé, kteří chtěli nové domy

Už téměř deset měsíců bydlí Romana Vránová s dvěma dětmi v domku na okraji obce Holasice na Brněnsku. Vybavila si ho, upravila zahrádku i venkovní posezení. Nad zdánlivou idylou se ale vznáší mrak nejistoty. Dům jí zatím „neříká paní“ a je otázka, kdy a jestli vůbec někdy bude.



Jak už MF DNES informovala, partnerské firmy Hasan & Sons a ZR Group, které domky původně stavěly společně, se totiž soudí. A jedna druhé zablokovala převod nemovitostí na katastru. V lokalitě, kde mělo stát 68 domů, je hotových prvních 35. Jen sedm rodin ale má na dům papír z katastru, jedenácti svitla po posledním soudním jednání naděje. Další domy, ač obydlené, nemají ani popisná čísla.

A do pasti se dostala i obec. Ta lidem svítí, odváží odpadky, uklízí okolí a provozuje kanalizaci. Nic z toho jí ale nepatří, takže to podle zákona dělá načerno. Holasice sice se společnostmi podepsaly smlouvy z roku 2015, podle nichž mají inženýrské sítě dostat převodem za jednu korunu, v souvislosti se sporem jsou ale zablokované i ty. „Trvá to už přes rok a problém se stupňuje. Když lidem službu poskytuji, bouří se ostatní a kritizují mě, že nejsem správný hospodář. Ale druhá možnost, že jim služby odstřihneme, je ještě horší,“ má jasno starostka Holasic Lenka Ungrová (NSK).

Podle ní je nejdražší stočné. Kolik přesně stálo, ale zatím neví. „Odečet vody se dělá jednou ročně a teprve ho dostaneme. Za odpady lidé platí 500 korun ročně dobrovolně a společnost, která provozuje osvětlení, jim svítí na své náklady. V uklízení sněhu jsou ale na řadě až po obecních cestách. Nějak to flikujeme, ale až se něco stane, bude problém. Kdo za to ponese odpovědnost...“ přemítá starostka s tím, že zamrzl i převod pozemku na výstavbu školky pro zdejší oblast.

Podle Ungrové je jediné východisko sítě i parcelu urychleně na obec převést. Jenže zatím se to nedaří. Nedávná schůzka všech zúčastněných stran skončila krachem. Obec hledá možnosti, jak řešení patové situace urychlit. „Navrhli jsme, aby dostavěné domy byly prodány lidem a peníze uloženy u vybraného správce. Ty by pak zinkasovala ta strana, která bude ve sporu úspěšná. Občané by tak nebyli rukojmí. Zatím jsme ale neuspěli,“ říká právní zástupce Holasic Zdeněk Joukl.

Firma: Ústupky už jsme udělali

Společnost Hasan & Sons, jež žaluje svého bývalého partnera ZR Group kvůli dluhu 16 milionů, však tvrdí, že ústupky udělala. „Pustili jsme jedenáct domů, další už ne. Jsme ochotní se dohodnout i na inženýrských sítích. Pokud se mi ozve starostka, můžeme o nich jednat. Sám v tom ale nic nepodniknu a konečné slovo má vždy majitel,“ uvedl advokát firmy Hasan & Sons Stanislav Messerschmidt.

Spor o domy v Holasicích V Holasicích na Brněnsku v lokalitě Čtvrtě mělo vyrůst 68 řadových domků – každý na ploše 110 m2 s parkovacím stáním a zahrádkou za cenu čtyři miliony korun.

Společně je začaly stavět firmy Hasan & Sons a ZR Group. Poté se rozešly a nyní se soudí o 16 milionů korun.

Kvůli plombě na katastru tak nelze s nemovitostmi nakládat. Lidé si nemohou domy koupit a ani není možné na obec převést inženýrské sítě a pozemek pro školku.

Je dokončeno 35 domů. Další se stavět nezačaly.



Zatímco obec má šanci, lidé dál tonou v nejistotě. Bojí se, že přijdou o peníze, jež do domů vložili, a po letech skončí jako bezdomovci. Sedmadvacetiletá Aneta Hrdličková bydlí s přítelem u rodičů, dokončuje poslední vnitřní úpravy jednoho z domů a má strach, že jí propadne hypotéka.

„Už nám ji prodlužovali, což stojí peníze. Pokud o ni přijdeme, podle nových podmínek na ni nedosáhneme. A to nemluvím o statisících, které jsme už do domu dali, a o tom, že věci máme uskladněné v garáži u rodičů,“ vylíčila Hrdličková. „Přezdívají nám moravský H-System. Úplně mě z toho mrazí,“ připomněla známý spor, v němž společnost H-System nalákala stovky lidí na stavbu bytů a rodinných domků severozápadně od Prahy. Jenže pak zkrachovala a lidé přišli o peníze a dodnes jim hrozí vystěhování.

V holasickém sporu žalovaná firma ZR Group vyhrála první kolo, ale druhá strana se odvolala. „Čekáme, co bude dál. Dokončili jsme první etapu za své, ale druhou už platit nemůžeme,“ uvedl prokurista firmy Roman Klimus.

Pokud se řešení nepodaří najít do konce září, chtějí Holasice vstoupit do řízení u Krajského soudu v Brně. „Hodláme oslovit zástupce Svazu měst a obcí ČR s návrhy příslušných legislativních změn. Je potřeba, aby lidé i obce měli pojistku pro případ podobných obchodních sporů mezi firmami,“ uzavřel Joukl.