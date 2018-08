Hollan kandiduje ze čtvrtého místa. Žít Brno podpoří i nakladatel Reiner

Původně aktivistické a recesistické uskupení Žít Brno vstoupilo do politiky před čtyřmi lety. Překvapivě uspělo a ze třetího místa za ANO a ČSSD zamířilo do vládnoucí koalice se sedmi zastupiteli.

Za čtyři roky má však hnutí za sebou několik přešlapů, které jsou zejména spojené s jeho hlavní tváří Matějem Hollanem. Ten nyní vykonává funkci náměstka primátora a několikrát čelil i snahám o odvolání. Stáhl se z pozice lídra až na čtvrté místo a do čela kandidátky se postavila Barbora Antonová.

„Je škoda, že dochází ke zbytečnému tříštění sil,“ poznamenala Antonová, že u Zelených ani Pirátů neuspěli se snahou mít společnou kandidátku.

Před Hollana se na kandidátce dostal i architekt a urbanista Gabriel Kurtis. Toho vysílá hnutí i do boje o post starosty největší městské části Brno-střed.

Zde hnutí v roce 2014 dokonce volby vyhrálo a vedení tamní radnice se ujal jejich kandidát Martin Landa. Ten ale na nynější kandidátce hnutí chybí. Naopak zaujal místo jedničky své městské části na kandidátce hnutí ANO.

K Žít Brno přeběhl bývalý tajemník

Dvojkou kandidátky do brněnského zastupitelstva je Martin Freund, který se do povědomí dostal hlavně díky své sociální politice a projektu Rapid Re-Housing, který pomáhá lidem se získáním a udržením bydlení.

„V příštím volebním období chci řešit sociální politiku ještě více komplexně a pokračovat v našich projektech. Samozřejmostí je, že všichni obyvatelé Brna musí důstojně bydlet, v nájmu či ve vlastním,“ naznačil svá témata Freund.

Patnáctku kandidátů na posty zastupitelů města Brna doplňují i lidé, kteří se doposud v politice neobjevili. Výraznou osobností je Martin Reiner, nakladatel a autor knihy o básníkovi Ivu Blatném.

„Neznám jiné hnutí nebo stranu, která by do politiky vtrhla s takovou energií, vůlí a zájmem dělat naprosto konkrétní věci, která by nechápala pomyslné dobytí radnice jako cíl, ale pouze jako prostředek účinněji uvádět v život dobré a důležité věci, o kterých je přesvědčena,“ zdůvodnil Reiner, proč si zvolil právě Žít Brno.

V hnutí se nově angažují třeba Renata Gaillyová, lékařka a primářka dětské genetiky, asistent prevence a zástupce romské menšiny Ján Polyák nebo bývalý tajemník a zastupitel Jihomoravského kraje za ČSSD Michal Škerle. Hnutí oslovilo i některé cizince žijící v Brně.