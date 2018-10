Do nebe vyletí balon se zlatými lvy, vyrobili jej pro výročí republiky

Vzduch do balonu vyvedeného v modré, červené a bílé barvě poprvé napustili v úterý ráno na louce v brněnských Maloměřicích. Do poslední chvíle však panovalo napětí, jestli se zkouška létající oslavy vzniku republiky kvůli větru povede.

„Nakonec jsme ji museli trochu zkrátit, protože začalo opravdu foukat. Ale to, co jsme nafoukli, stačilo. Balon je v pořádku,“ poznamenal obchodník firmy Miroslav Borkovec.

Postupně, jak se obří balon o vnitřním objemu 2 600 metrů krychlových plnil a rostl, se na jeho bocích začali hrdě vypínat tři zlatí čeští lvi. Ty i s balonem, i když tentokrát ve vyfouknuté podobě, čekala cesta do Českých Budějovic k pilotovi Pavlu Božoňovi, který nebeský „koráb“ za zhruba 650 tisíc korun v Brně objednal.

„Řekl nám, co chce, a my jsme mu vypracovali návrhy. Ve hře byl i nápad udělat nějaký netradiční tvar, ale nakonec jsme skončili u klasiky s tím, že typické české lvy našijeme na obal kolem dokola, aby byli dobře vidět,“ popsal Borkovec.

„Obal balonu je ušitý se speciální balonové tkaniny postavené na polyesteru, kterou jsme vyvinuli přímo u nás. Je to náš obchodní patent a tkají nám ji v Černé Hoře. Vlastní balon unese tři lidi plus pilota,“ přibližuje Borkovec.

Na výrobu měli jen půlku obvyklého času

Na výšku měří kolos kolem 21 metrů, v „pase“ kolem patnácti. Přestože běžně trvá ušít balon 10 až 12 týdnů, teď to museli v Maloměřicích stihnout za polovinu času. Termín předání se nedal posunout, balon totiž musí zahájit svou pouť po obloze ve sváteční neděli 28. října. Odkud, ještě není jasné.

Původně měl vzlétnout z českobudějovického výstaviště, ale teď je ve hře i areál Pražského hradu nebo Letná, aby se mohl vznášet symbolicky nad Prahou. Než se to stane, musí ho ještě úředníci z Úřadu pro civilní letectví vybavit potřebnými dokumenty.

„Je to jako u auta. Balon musí dostat technický průkaz, jen tady se dokument jmenuje osvědčení o letové způsobilosti a vydává jej Úřad pro civilní letectví. Současně musí být zapsaný v rejstříku jako auto v registru a havarijně pojištěný. Ze zákona na to mají třicet dnů, ale máme to předjednáno a jsou vstřícní, takže to můžeme stihnout,“ věří Borkovec.

Pilot Božoň už jen čeká na zprávu z Hradu. „Pokud povolení dostaneme, zhatit let už může jen počasí,“ oznamuje Božoň. Ke vzletu podle něj balon potřebuje západní vítr o rychlosti tři až čtyři metry za sekundu a to, aby ho vítr neodnášel směrem na odletové dráhy letiště v Ruzyni.

Na slavnostní nebeské plavidlo se mohou těšit i Brňané, mělo by být součástí oslav Dne veteránů na náměstí Svobody v neděli 11. listopadu.