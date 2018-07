Jako by přijel Jackson, zve na barokní soubor prezident festivalu ve Znojmě

„Jde o nejlepší barokní orchestr světa a Anna je mezi pěti nejlepšími sopranistkami dnešních dnů,“ poukázal prezident Hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík, který na adresu tohoto souboru také s nadsázkou říká, že jsou „strašně drazí, ale tak dobří, jako kdyby přijel hrát Michael Jackson“.

Jak dlouho jste o tento vyhlášený orchestr usilovali?

Osm let, každý rok jsme si psali maily. V České republice naposledy vystupoval v roce 2009 na Pražském jaru. I díky dobrým referencím jiných velmi kvalitních souborů se nám letos podařilo, že nás zařadili do turné, které jedou po Evropě. Stal se tak maličký zázrak dostat do Znojma něco takového, je to snová věc.

Dá se říct, že jde dosud o největší hvězdu, co se vám povedla na festival přivézt?

Co se týče hvězdnosti, pokud se to tak dá říct, tak opravdu žádný lepší nebo větší orchestr na italské baroko není.

Orchestr Il Giardino Armonico se skládá ze tří až 35 hudebníků, záleží na požadavcích každého programu. Do Znojma jich zavítá kolik?

Relativně velké těleso 16 hudebníků, dirigent a sólistka. Zahrají vrcholné baroko se všemi těmi klasickými barokními nástroji – od cembala přes theorby po dechové nástroje. Takže to bude opravdu velmi pěkné.

Kolik dní ve Znojmě pobudou?

Hned pokračují dál na turné, takže mají v neděli zkoušku, pak koncert, potom spí a hned zase odjíždí na další štaci. K nám přijedou během jejich volného dne. Opravdu jsme je velmi prosili a oni nám vyšli vstříc. Je to od nich úžasné, že nám takto pomohli a zúčastní se festivalu. Navíc se nám dramaturgie jejich koncertu obrovsky hodí, protože konceptem našeho festivalu je svár těla s duší a jejich projekt je o dvou velkých královnách Dido a Kleopatře, které skrze lásku dokázaly měnit světovou politiku.

Mají tito hvězdní hudebníci nějaké specifické požadavky?

Určitě. Přijela kontrola na hotel, kde budou ubytovaní. Kontrolovali také akustiku sálu jízdárny Louckého kláštera. Samozřejmě od nás dostali videa, co všechno jsme tam pořádali, aby to mohli schválit jako prostor pro jejich koncert. Všechno se muselo velice připravovat.

Je to pro vás běžné?

U velkých hvězd jsme na to zvyklí, ale slouží to k výsledku. Cestují z místa na místo, jejich profesionalita je obrovská, tak samozřejmě chtějí mít podmínky k tomu, aby se mohly soustředit na výkon. U Il Giardino Armonico zajištujeme jejich převoz, staráme se o ně do neděle a pak je zase odvážíme na letiště.

Jste před jejich koncertem nervózní?

Díky tomuto orchestru jsem si vytvořil estetický ideál na barokní muziku, když jsem studoval na vysoké škole hudbu. Opravdu je dvacet let poslouchám, je to jedna z mých neoblíbenějších hudeb, co si pouštím. Proto pociťuju trošku trému.

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem festivalu?

Daří se nám i meteorologická předpověď. Návštěvnost je obrovská, často dvoj až trojnásobná, než je kapacita, nebo na co jsme zvyklí. Propagace zafungovala, diváci jsou úžasní, atmosféra je přesně taková, jakou jsme chtěli mít.

Jakmile skončí v neděli letošní 14. ročník, vrhnete se na přípravy toho dalšího?

Přípravy na rok 2019 dávno běží. Tak, jak máme hvězdný závěr tohoto ročníku, tak takto megahvězdné obsazení připravujeme na příští rok pro operu. Smlouvu podepsali Adam Plachetka a Andreas Scholl, jeden ze tří nejlepších světových kontratenorů. To je hvězdné obsazení na české i světové poměry. Myslím, že pokud ne vůbec, tak to bude jedna z nejlíp obsazených oper sezony. Už jsme na ni spustili předprodej. Bude to náš největší projekt, co jsme kdy dělali.