Studenti navrhli futuristickou stanici mrakodrapu pro hyperloop v Brně

Stavba jako ze sci-fi by mohla v budoucnu vyrůst v brněnských Heršpicích. Studentka architektury Vysokého učení technického v Brně (VUT) Kristýna Uhrová společně s absolventem Fakulty výtvarného umění VUT Martinem Dlabajou v tamní lokalitě navrhli stanici futuristické dopravy známé jako hyperloop.

„Je tam řada mrakodrapů zakončených AZ Towerem, na druhé straně kolejí už je však les. Přišlo mi zajímavé udělat návrh, který vizuálně i technologicky propojí tyto dva prvky, civilizaci a přírodu. Proto je mrakodrap navržený ze dřeva a má pórovitou strukturu, aby jím mohla prorůstat zeleň a postupně v něm vznikly zahrady, které by vytvářely mikroklima. Uvnitř by se ale skrývaly ty nejnovější technologie,“ popsala Kristýna Uhrová.

Ta tento návrh vypracovala jako semestrální práci v rámci jednoho předmětu, ve kterém studenti řešili dopravní situace v jižní části Brna. „Tím, že jsme přemýšleli minimálně padesát let dopředu, rozhodla jsem se navázat na jednu z nejnovějších technologií, což je právě hyperloop,“ vysvětlila studentka.

Stanice, ze které by se mohl člověk z Brna do Prahy dostat za dvacet minut, by podle návrhu studentky neplnila pouze funkci dopravního uzlu, v mrakodrapu se počítá také s obchody, kancelářemi či byty.

„Návrh takové stanice bude muset reagovat na úplně odlišné požadavky než dnešní běžná železniční stanice. Rychlý a levný transport pak bude možné využívat i k převozu čerstvých potravin, léků nebo i orgánů,“ přiblížila autorka.

Návrh zaujal v létě i brněnské představitele, kteří o hyperloopu jednají s americkou společností Hyperloop Transportation Technologies (HTT). V loňském roce podepsali s HTT smlouvu, jejímž výsledkem má být studie proveditelnosti. Ta ukáže, zda by tento inovativní dopravní systém mohl být v Brně funkční a ekonomicky proveditelný.

Myšlenku zavedení dopravy budoucnosti chce podporovat i současné vedení Brna, i když pro něj není tou nejzásadnější prioritou. „Jsem rozhodně příznivec pokrokových a moderních řešení, tyto plány předchůdců neshazujeme ze stolu, ale máme teď důležitější věci na práci v dopravě, jako je třeba rezidentní parkování,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).