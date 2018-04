Ilegální ubytovna kvůli dluhům provozovatele končí, sto lidí nemá kam jít

Nouzové ubytování pro ně proto musí rychle zajistit město. „Začali jsme okamžitě jednat, připravujeme pro ně prostory. Ale nedá se to řešit z hodiny na hodinu,“ řekl primátor Petr Vokřál (ANO), který se o situaci dozvěděl v pondělí.

Bydlení pro chudé provozuje společnost Graystone, která však neplatí dluh za nájem přes 600 tisíc korun majiteli budovy a dalších více než 100 tisíc korun dluží dodavateli elektřiny. Ubytovnu navíc firma provozuje nelegálně.

Dům v průmyslovém areálu u viaduktu v Šámalově ulici je totiž oficiálně vedený jako kancelářské prostory. „Nájemní smlouvu jsme vypověděli už loni. Jedním z důvodů bylo i to, že nájemce nezajistil rekolaudaci budovy pro bydlení,“ řekl Marek Hauke, předseda dozorčí rady akciové společnosti ZB Real, které budova i celý průmyslový areál patří.

Hauke zároveň v minulých komunálních volbách kandidoval do židenického zastupitelstva za ODS. V představenstvu společnosti pak zasedá i další člen této strany David Krejčí. Jedna z nejhorších ubytoven v Brně v objektu jejich firmy funguje nejméně pět let.

ODS přitom takzvaný byznys s chudobou kritizuje. „Konkrétně situaci v Šámalově ulici neznám. Ale byznys s chudobou v pořádku není. Pokud zákon takový způsob podnikání umožňuje, je otázka legislativců, aby to změnili,“ konstatoval Robert Kerndl, předseda brněnské ODS.

Jeden záchod pro 30 lidí

Podmínky pro bydlení v ubytovně jsou na první pohled zoufalé. Na každém ze tří podlaží ubytovny je deset pokojů, v každém bydlí jedna rodina. Třicet lidí má k dispozici jen jeden záchod, umyvadlo, sprchu a sporák s dřezem jako kuchyňku. Měsíčně platí nájem 11 tisíc korun.

„Vidíte tu zeď s krvavými šmouhami? Jsou tu štěnice a švábi. Děti mají vši, kterých se nemůžou zbavit, protože tu neteče teplá voda,“ popsala Zlatica Šimková, která žije s druhem a šesti dětmi v jednom dvacetimetrovém pokoji pátým rokem.

Všichni spí na starém rozkládacím gauči, na noc si dávají na zem další matraci. „Platíme každý měsíc nájem i zálohy na energie. Smlouvu nám provozovatel prodlouží o další měsíc, jen pokud zaplatíme,“ dodal Lukáš Polák, který žije na ubytovně půl roku se ženou a třemi dětmi.

Podle jednatele Graystonu Martina Studeného ale narostly dluhy právě kvůli tomu, že klienti neplatili za ubytování.

„Kupilo se to poslední tři roky, bylo to nezvladatelné. Část klientů pobírala dávky na bydlení, ale neplatila za něj, pak se sbalili a odešli. Na začátku jsme měli vizi pomoct rodinám v tísni. Končí to tak, že s tím nechci mít nic společného,“ popsal Studený s tím, že firma zřejmě skončí v konkurzu.

Dodavatel vypnul elektřinu

Měsíční nájem platila ZB Realu 80 tisíc korun, podle odhadů sociálních pracovníků přitom jen na dávkách na bydlení získali od úřadu práce klienti ubytovny kolem 140 tisíc korun měsíčně.

„U nás ty peníze nekončily. Provozovatel vždy platil několik měsíců, pak ne nebo uhradil jen část nájmu. Příčí se nám ale vystěhovávat lidi násilím už kvůli tomu, že tam jsou matky s malými dětmi. Dluhy jsme tolerovali hlavně v zimních měsících. Na problémy jsme magistrát upozorňovali už loni na podzim,“ vysvětlil Tomáš Běťák z firmy ZB Real.

Situace se vyhrotila na začátku tohoto týdne, když společnost Erianta Energy přerušila dodávku elektřiny. „Opakovaně jsme firmu upozorňovali, že toto riziko existuje, protože dluží za tři měsíce. Přistoupili jsme k vypnutí jako k poslední možnosti,“ řekl Jiří Janák z Erianta Energy.

Dodávku elektřiny firma po několika hodinách obnovila po slibu, že magistrát garantuje uhrazení poloviny dluhu. Smluvená částka ale zatím na účet firmy nepřišla v celé výši. „Jsme připraveni poskytnout prostor ještě týden. Ale my jsme také rukojmím situace, protože se nechováme jako správný hospodář,“ dodal Janák s tím, že firma Graystone nedluží poprvé, už v roce 2015 byla v exekuci ze stejného důvodu.

Magistrát připravuje ubytování v bývalé léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci, kam může jít asi polovina potřebných. Druhá půlka půjde do bývalé ubytovny na Železniční ulici. „Nejnutnější příprava nám zabere asi čtrnáct dní, takže by se mohli přesunout do 4. května. Pokud jim ale v ubytovně opět vypnou elektřinu, budeme je muset nouzově přesunout dřív,“ podotkl zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund (Žít Brno).