VIDEO: Z Janáčkova divadla je staveniště. Vypadá k nepoznání

19:20 , aktualizováno 19:20

Zcela výjimečně se mohli novináři podívat na staveniště rekonstruovaného Janáčkova divadla v Brně. Diváci, kteří jsou do něj zvyklí chodit, by ho nepoznali. Povědomé by jim mohlo být jedině foyer s širokým schodištěm, ale i to je pečlivě zakryté bedněním.