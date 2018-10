Vyleštěný foyer už září. Otevření Janáčkova divadla je blízko

Největší česká scéna by měla být ve sváteční den 17. listopadu v plném lesku, aby zahájila Janáčkův festival.

„Je to zázrak, říkám to, kudy chodím. Loni v červenci jsme odevzdávali klíče a teď už se stěhujeme. A za to všem velký dík. Byl jsem se tam podívat před dvěma dny večer. Foyer byl vyleštěný a ozářený. Úplně mě omráčilo, jak je to krásná stavba,“ svěřil se šéf divadla Martin Glaser.

Podle něj byl hnacím motorem stavby právě Janáčkův festival. „I když rekonstrukce není ještě hotová a část šaten, zkušeben a technického zázemí bude dokončená až v příštím roce, můžeme tu hrát a diváci mají až na restauraci veškerý komfort,“ upřesnil Glaser.

Než ale představitelé města a divadla přestřihnou pásku, mají dál hlavní roli dělníci, montéři a uklízečky.

„Vozíme ze skladů už dříve repasovaný nábytek pro foyer, sedačky do hlediště a křesílka do lóží a čistíme ho. Do nově vybudovaného zázemí šaten, recepce, kanceláří stěhujeme kusy úplně nové – skříně, židle, stoly, stojany na kostýmy, líčicí stolky. Ty pak montéři dodavatelské firmy dávají dohromady,“ popsal správce budovy Marek Fruhvirt.

Oprava přijde zhruba na 600 milionů

Po neděli přijde na řadu stěhování pianin. „Je to asi 16 nebo 17 kusů, zhruba polovina těch, která tu budou ve finále. Ale jsou to drahé nástroje, které vyžadují speciální zacházení, takže na to máme profesionály,“ poznamenal Fruhvirt.

Náměstek pro investice brněnského primátora Richard Mrázek (ANO) předpokládá, že kolaudace dopadne dobře. „Stavba je stále živá, zhotovitel bude pokračovat na zbylé části divadla. Technické obtíže zde byly zřejmé a znatelné, proto se práce protáhly a zkomplikovaly. Oprava přijde zhruba na 600 milionů, ale přesná částka bude vzhledem k problémům jasná až po dokončení díla,“ dodal.

Pro ředitele Glasera je ale hlavní, že se v Janáčkově divadle opět bude hrát. „Ještě nás čekají dvě představení Libuše a Zápisky z mrtvého domu v rámci festivalu na výstavišti a pak už budeme jen na našich třech scénách. Do Janáčka postupně vrátíme všechny inscenace, které jsme tam dělali dříve, ale to bude trvat až do roku 2020, protože je musíme znovu sestavit, kulisy očistit a udělat technickou zkoušku, a to je záležitost na tři dny,“ upřesnil Glaser.

Až bude divadlo dokončené, bude mít každý soubor svoje patro. Zatím se ale musí o jedno dělit balet s operou. „Nemáme ještě místo na fundus, archiv a zkušebnu pro operu. Musíme dál používat prostory v nájmu a to znamená i vyšší náklady,“ sdělil Glaser.