Stamilionovou směnu posuzuje Brnu firma, v níž pracuje Faltýnkův syn

Necelý rok před volbami brněnský magistrát zvažuje, že se vzdá devíti domů v srdci města – nejexklusivnějších nemovitostí v centru, které Brno i přes naléhání nájemníků roky odmítalo privatizovat.

Teď si o ně ale řekl Libor Procházka, jehož firmy podle politiků vlastní majetek nezbytný pro výstavbu nového fotbalového stadionu pro 30 tisíc diváků, což byl velký slib brněnské koalice vedené hnutím ANO.

A tak se zrodil nápad, jak město tyto firmy získá. Vymění je právě za domy na lukrativních adresách za stamiliony. Brněnská společnost Kreston A&CE k tomu na zadání města vypracovala posudek, který změť Procházkových firem ohodnotil na více než čtvrt miliardy.

Ve firmě Kreston A&CE ovšem podle zjištění MF DNES na pozici odhadce pracuje i Jiří Faltýnek, syn prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který má blízko i k náměstkovi brněnského primátora Richardu Mrázkovi (ANO). Ten smlouvu s A&CE podepsal.

„Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se přihlásilo více subjektů. Kritériem byla nejnižší cena. Proto uspěla společnost A&CE, jejíž nabídka byla s velkým náskokem nejnižší,“ vysvětluje svůj krok Mrázek.

Město si přitom podle něj ihned vymohlo, že Faltýnek nebude mít k posudkům pro Brno přístup.

Faltýnek mladší je zároveň jedním ze zakladatelů brněnského ANO a také zastupitelem brněnských Ivanovic. Hnutí ANO ho vyslalo i na post šéfa dozorčí rady miliardové městské firmy Teplárny Brno. Zároveň doteď dělal poslaneckého asistenta poslance Rostislava Vyzuly (ANO).

Zákazníci Brno a Agrofert

Firma A&CE ve velkém vytváří nezávislé posudky i pro firmy koncernu Agrofert, kde byl Faltýnek starší ještě do loňska předním manažerem.



„Už když jsem před lety nastoupil do A&CE, na příkaz jednatele mi IT oddělení zablokovalo přístup do všech složek Agrofertu. A stejné opatření nyní platí i na posudky pro město Brno,“ zdůrazňuje Jiří Faltýnek.

Nový fotbalový svatostánek by město chtělo postavit v lokalitě Za Lužánkami. Na zdejších městských pozemcích však prostřednictvím několika firem vlastní Procházka garáže, tenisové kurty či cesty.

Faltýnek mladší, který v A&CE pracuje od roku 2006, se ale ohrazuje proti tomu, že by na posudky Procházkových firem měl vliv.

Z registru smluv přitom vyplývá, že A&CE od brněnského magistrátu v tomto volebním období získala několik dalších zakázek na odhady ceny několika činžáků, které město privatizovalo.



Kromě Brna firma A&CE významnější zakázky pro veřejné instituce podle registru smluv příliš nemá.



Velmi úspěšná je naopak při práci pro holding Agrofert, který je aktuálně ve svěřeneckém fondu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Agrofert přesto tvoří důležité zázemí Babiše. Třeba hnutí ANO sídlí v budovách patřících holdingu.



„Děláme jen pro několik firem včetně Agrofertu,“ uvedl v roce 2010 Leoš Kozohorský, jeden z dnešních partnerů firmy. Od té doby společnost pracovala pro mnoho firem koncernu.

Pomáhala mu třeba s expertním určováním toho, kolik má Agrofert jako hlavní akcionář svých firem vyplatit za odkup akcií ostatním menšinovým akcionářům. Takové posudky lze nalézt na internetu třeba ještě z května letošního roku.



Audit Čapího hnízda

V roce 2010 dokonce jedna z dceřiných firem A&CE začala připravovat účetní závěrky a audity společnosti Farma Čapí hnízdo, kvůli níž aktuálně Andrej Babiš a Jaroslav Falýtnek čelí policejnímu obvinění.

Andrej Babiš má s lidmi z této auditorské skupiny ještě další zkušenost. Před lety jej stíhala policie za převzetí lovosické chemičky Lovochemie, která je součástí Agrofertu.

Ve vyšetřování, které bylo následně zastavené, sehrál roli posudek znalce Davida Hrazdíry, který MF DNES potvrdil, že jej vypracoval.

A Hrazdíra je dnes jedním z partnerů společnosti Kreston A&CE. Podle posudků, jež měla MF DNES možnost zhlédnout, některé z nich připravuje i s Jiřím Faltýnkem.



Vedení Brna začíná couvat

V Brně má obchod, který A&CE posuzuje, tento týden překotný vývoj.



Magistrát nejprve vyslal překvapivě rychlou žádost o schválení prodeje devíti domů na městskou část Brno-střed, která má nemovitosti ve své správě. Rada, v níž zasedá i ANO, prodej schválila. To pobouřilo stovky nájemníků domů (o reakci nájemníků zde).



Radní se tak o pár hodin později sešli mimořádně znovu a své rozhodnutí zrušili. Starosta Brna-střed za Žít Brno Martin Landa kvůli tomu jen těsně unikl svému odvolání na následném zastupitelstvu (o pokusu odvolat Landu zde).



A začal couvat i náměstek Mrázek. Podle něj šlo jen o nešťastnou formulaci jeho úředníků.

„Chtěli jsme jen znát názor městské části, zda by souhlasila s odsvěřením. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o prodej domů, takže nájemníci se nemusí bát, že by přišli o střechu nad hlavou,“ prohlásil Mrázek.

Podle něj ještě zdaleka není jisté, že magistrát Procházkovi domy skutečně svěří a kolik jich případně bude.



V pátek chce oznámit vedení Brna další postup. Magistrát přitom v interní analýze argumentuje, že sice možná zaplatí Procházkovi čtvrt miliardy korun, ale tím, že koupí firem vyřeší právní nejistotu, lokalitu za Lužánkami zhodnotí o více než miliardu a vyhne se dalším právním sporům. Některé už město prohrálo.