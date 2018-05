Brněnská TOP 09 ztratí šéfa, Kacera otrávily skandály spolustraníků

„Je pro mě už přes míru, co se dělo. Ať dostane šanci vést stranu taky někdo jiný,“ prohlásil Jaroslav Kacer, který se rozhodl skončit i kvůli ostudě, jakou dělali někteří členové strany.

Předsedou brněnské organizace je osm let a post měl obhajovat začátkem příštího roku. Strana před dvěma lety vstoupila do koalice na magistrátu a Kacer se tak stal náměstkem primátora. Do podzimních komunálních voleb jde jako jednička kandidátky.

Poslední kapkou pro něj byla aféra zastupitele Brna-střed Bohumila Straky (TOP 09). Ten se posledních několik týdnů vyjadřoval proti přestěhování chudých lidí z nelegální ubytovny v Šámalově ulici do areálu bývalé léčebny na Červeném kopci.

Straka v lokalitě bydlí. Jak napsal týdeník Respekt, podle svědectví místních lidí je přiměl k protestům proti osmi rodinám, kterým město poskytlo dočasné bydlení. Je také autorem petice a organizátorem protestů na zastupitelstvu Brna-střed začátkem května. Potvrzují to e-maily, které Respekt zveřejnil. Straka sám to ale odmítá.

„Byl jsem z toho zděšený, bylo to za hranicí lidské slušnosti. Je pro mě nepřípustné, aby někdo otevíral Pandořinu skříňku se strachem,“ dodal Kacer.

Předešlý skandál jiného člena TOP 09 byl přitom starý jen několik měsíců. Jak popsala MF DNES, loni v prosinci dostal v Králově Poli obecní byt syn místostarosty pro bydlení Daniela Valenty (TOP 09). Neskončil přitom mezi zájemci na prvním místě. Jeho otec přidělení bytu, o nějž usilovaly desítky lidí, obhajoval tím, že radnice jej raději pronajala slušnému člověku, u něhož je jistota, že bude pravidelně platit nájem.

Další zastupitel za TOP 09 Tomáš Jan Otradovec musel loni rezignovat na svou funkci a odejít ze strany v městské části Brno-střed.

Jak zjistila MF DNES, díky podvodu s plnou mocí na sebe převedl lukrativní pozemek v Pisárkách. Připravil tak o něj dědice, dvaadevadesátiletého důchodce George Bilka. Pozemek musel v civilním soudním řízení vrátit a současně běží soud, který ještě nerozhodl o trestu.