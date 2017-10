Byty v areálu Jaselských kasáren nebudou. Soud rozhodl proti Brnu

Krajský soud v Brně ale rozhodl ve prospěch firmy Kliminvest. Potvrdil tak, že město nesmí s parcelami, i když jsou jeho, nakládat. Patový stav trvá už od roku 2013.

„Soud potvrdil, že původní smlouva upravuje nejenom nájem pozemků, ale i další vztahy mezi firmou Kliminvest a městem, zejména budoucí smlouvu o prodeji pozemků,“ uvedla Martina Voráčková, mluvčí Kliminvestu, který o verdiktu z 15. srpna informoval v úterý.

Investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO) o téměř dva měsíce starém rozhodnutí soudu nevěděl.

„Budu na majetkovém odboru zjišťovat proč. Nicméně rozhodnutí o blokaci pozemků nemá vliv na spor o neplatnost, či platnost nájemní smlouvy mezi Kliminvestem a městem. Tím se teprve soud bude zabývat. Všechny podklady od nás má,“ řekl Mrázek.

Kliminvest žádá po městu odškodné

Developer však trvá na tom, že smlouva byla vypovězena neprávem, a chce za zmařenou investici odškodné i s úroky 480 milionů korun. Město naopak tvrdí, že výpověď je v pořádku, protože firma neplnila podmínky nájemní smlouvy z roku 2007.

Podle ní měla do sedmi let na místě postavit byty a kanceláře. Tato žaloba od Kliminvestu nyní leží u krajského soudu.

„Zatím jsme ji od soudu oficiálně neobdrželi, takže částku nemůžu komentovat. A podle našich informací soud ani konat nemůže, protože firma nezaplatila poplatek a žádá o jeho prominutí,“ doplnil Mrázek.

To mluvčí developera potvrdila. „Soud se naší žádostí začal zabývat. Pokud by shledal námi podanou žalobu za bezdůvodnou, nezabýval by se ani žádostí o odpuštění soudního poplatku,“ vyjádřila se Voráčková.